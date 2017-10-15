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Общество
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Экономика
Русофобы послали Германии сигнал: отказ Польши от кредита МВФ объяснил Хазин
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    Русофобы послали Германии сигнал: отказ Польши от кредита МВФ объяснил Хазин

    15:00  15 Октября 2017
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    Отказ Польши от кредита МВФ — знак конфликта с Германией по «российскому» вопросу, считает Михаил Хазин

    Польша заявила о намерении отказаться от кредита Международного валютного фонда (МВФ) в размере 9,2 млрд долларов. Об отказе Варшавы от кредита МВФ сообщило министерство финансов Польши через свой официальный Twitter.

    Известный экономист, аналитик и политолог Михаил Хазин считает, что решение Варшавы отказаться от кредита МВФ на самом деле очень неприятный сигнал для Германии, с которой у Польши возникли серьезные разногласия, в том числе по поводу политики в отношении России.

    В ведомстве заявили, что Польша в состоянии обойтись без денег от МВФ в связи со сверхдоходами национального бюджета в размере 4,9 млрд злотых (1,36 млрд долларов), полученным с января по август 2017 года, а также благодаря высоким темпам экономического роста, которые, по данным министерства финансов Польши, составили почти 4% за указанный период. 

    «Это совершенно естественная политика Польши, — отметил Михаил Хазин в комментарии Федеральному агентству новостей в связи с информацией об отказе Варшавы от кредита МВФ. — Польша сегодня выступает главным оппонентом Германии в Евросоюзе. При этом одним из пунктов, за который они воюют, является политика по отношению к России. Проамериканские русофобы, которые находятся во власти в Польше (это, кстати, к позиции населения имеет слабое отношение), очень агрессивно «наезжают» на Россию. А, соответственно, в Германии резонно считают, что с Россией надо сотрудничать».

    Отказ Польши от кредита МВФ — знак конфликта с Германией по «российскому» вопросу, считает Михаил Хазин

    Но есть и экономические причины, по которым Варшава пытается отказаться от подпитки Международного валютного фонда, считает Михаил Хазин.

    «Есть и другие причины, прежде всего — финансовые, — отметил аналитик. — Вообще говоря, для Польши создастся очень тяжелая ситуация, если Варшава всерьез рассорится с Евросоюзом. Дело в том, что значительная часть ВВП Польши связана с дотациями Брюсселя и с участием в общем рынке Евросоюза. Но самое главное другое — для того, чтобы проводить свою политику, Польша должна по мере возможности не зависеть от внешних факторов. Другими словами, если она будет брать кредит МВФ, ей поставят разные условия и заставят вести себя менее агрессивно в Брюсселе. А вот это Польше совершенно не нужно. На самом деле решение Польши об отказе от кредита МВФ означает неприятности для Германии. Это сигнал, что политика давления Польши на Германию будет усиливаться», — резюмировал Михаил Хазин.

    МВФ одобрил кредит Польше в размере 9,2 млрд долларов в январе 2017 года в рамках гибкой кредитной линии, соглашение о которой Варшава подписала в 2009 году. Гибкая кредитная линия от МВФ с мягкими условиями кредитования была создана с целью поддержки экономик некоторых стран в условиях мирового финансового кризиса, разразившегося в 2008 году.

    Автор: Алексей Громов
    #польша #мвф #хазин
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