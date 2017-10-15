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Политика
Иран обратится к России после заявлений Трампа о срыве ядерной сделки
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    Иран обратится к России после заявлений Трампа о срыве ядерной сделки

    13:42  15 Октября 2017  /обновлено: 13:53  15 Октября 2017
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    Иран обратится к России после заявлений Трампа о срыве ядерной сделки

    Санкт-Петербург, 15 октября. Представитель иранского парламента заявил о том, что исламская республика планирует обратиться к России в связи с заявлениями президента США Дональда Трампа по поводу Совместного всеобъемлющего плана действий — известного как ядерная сделка между США и Ираном. По словам представителя меджлиса1 Ирана Али Лариджани, диалог в данной ситуации может быть очень полезен.

    Напомним, ранее Трамп заявил, что Иран «не соблюдает дух» соглашения, в рамках которого США обязались смягчить санкции против Тегерана в обмен на прекращение развития ядерной программы Ирана, а глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон отметил, что США могут выйти из ядерной сделки, что означает возобновление действия чувствительных для Тегерана санкций в промышленности и нефтегазовой отрасли.

    Иран обратится к России после заявлений Трампа о срыве ядерной сделки

    «Диалог может быть очень полезен, и я надеюсь, что в ходе следующих двусторонних визитов этот вопрос будет обсуждаться», — отметил руководитель иранской делегации на Ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.

    Ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что в Тегеране обеспокоены риторикой Вашингтона и готовый выйти из ядерной сделки в случае возобновления санкций. Возвращение к программе создания ядерного оружия может очень серьезно осложнить и без того непростые отношения между Ираном и США.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
    #трамп #тиллерсон #лариджани
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