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Происшествия
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Происшествия
Российский турист утонул на курорте в Таиланде
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    Российский турист утонул на курорте в Таиланде

    13:35  15 Октября 2017
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    Российский турист утонул на курорте в Таиланде
    Бангкок, 15 октября. Тайские СМИ сообщили о гибели российского туриста на курорте на острове Пхукет. Мужчину с пляжа доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь.

    По данным газеты The Phuket News, россиянин утонул во время купания на одном из пляжей острова. Первую помощь ему попытались оказать другие отдыхающие, ставшие свидетелями происшествия. Они достали пострадавшего из воды, в это время он находился без сознания. 

    Прибывшая скорая госпитализировала мужчину, врачи сделали все возможное, но турист все же скончался.

     

    Автор: Алексей Громов
    #турист #смерть #пхукет
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