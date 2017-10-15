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Либералы готовы сжечь своих оппонентов: Бондарчук встал на защиту сериала «Спящие»
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    Либералы готовы сжечь своих оппонентов: Бондарчук встал на защиту сериала «Спящие»

    13:29  15 Октября 2017
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    Либералы готовы сжечь своих оппонентов: Бондарчук встал на защиту сериала «Спящие»

    Москва, 15 октября. Российский режиссер и продюсер Федор Бондарчук отреагировал на реакцию общественности о телесериале «Спящие».

    По словам режиссера, самая жесткая критика в адрес сериала была со стороны либералов, «которые готовы сжечь своих оппонентов». 

    50-летний Бондарчук отметил, что его радует такая бурная реакция общественности и активная дискуссия вокруг сериала «Спящие». 

    Он также уточнил, что это не просто «слова в пустоту», а действительно детальные и тщательные посты с обсуждением и объяснением своей позиции.

    Режиссер отметил, что, конечно, отзывы поступают не только положительные, но и отрицательные. Однако некоторые просто откровенно хамят, а не излагают конструктивные замечания, пишет «Московский комсомолец».

    Либералы готовы сжечь своих оппонентов: Бондарчук встал на защиту сериала «Спящие»

    «Если сравнивать с самыми оголтелыми православными мистиками или ура-патриотами, то они просто дети из церковного хора по сравнению с либеральной интеллигенцией, которая хочет сжечь и направить в ад всех создателей сериала», — рассказал председатель совета директоров ОАО «Ленфильм». 

    Напомним, сериал «Спящие» рассказывает о противостоянии спецслужб РФ и США.

    Автор: Дана Балан
    #бондарчук #сериал #спящие
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