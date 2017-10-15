Либералы готовы сжечь своих оппонентов: Бондарчук встал на защиту сериала «Спящие»

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Москва, 15 октября. Российский режиссер и продюсер Федор Бондарчук отреагировал на реакцию общественности о телесериале «Спящие».

По словам режиссера, самая жесткая критика в адрес сериала была со стороны либералов, «которые готовы сжечь своих оппонентов».

50-летний Бондарчук отметил, что его радует такая бурная реакция общественности и активная дискуссия вокруг сериала «Спящие».

Он также уточнил, что это не просто «слова в пустоту», а действительно детальные и тщательные посты с обсуждением и объяснением своей позиции.

Режиссер отметил, что, конечно, отзывы поступают не только положительные, но и отрицательные. Однако некоторые просто откровенно хамят, а не излагают конструктивные замечания, пишет «Московский комсомолец».

«Если сравнивать с самыми оголтелыми православными мистиками или ура-патриотами, то они просто дети из церковного хора по сравнению с либеральной интеллигенцией, которая хочет сжечь и направить в ад всех создателей сериала», — рассказал председатель совета директоров ОАО «Ленфильм».

Напомним, сериал «Спящие» рассказывает о противостоянии спецслужб РФ и США.