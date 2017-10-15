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Украина
В России — Крымский мост, а у нас — Гройсман со сваркой: украинцы о конфузе премьер-министра
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    В России — Крымский мост, а у нас — Гройсман со сваркой: украинцы о конфузе премьер-министра

    17:12  15 Октября 2017
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    В России — Крымский мост, а у нас — Гройсман со сваркой: украинцы о конфузе премьер-министра

    Черкассы, 15 октября. С премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в ходе визита в Черкасскую область случился конфуз.

    Глава украинского правительства проинспектировал ход ремонтных работ на мосту через Днепр, где решил «вспомнить юношеский заводской опыт» и попробовал свои силы в роли сварщика. Гройсман надел спецовку и перчатки, взял у работника сварочный аппарат и предпринял попытку сварить шов конструкции.

    Однако, по всей видимости, навыки сварщика были утеряны за годы работы в украинской политике. Сварочный аппарат поломался от первого же прикосновения премьер-министра, нечаянно вырвавшего из него электрод.

    Украинцы, надо признать, не оценили попытку Гройсмана быть «ближе к народу». Некоторые назвали его действия «показухой», а кто-то даже припомнил премьер-министру строительство Крымского моста.

    «В России Крымский мост, а у нас Гройсман со сваркой бегает», — сетуют украинцы в соцсетях.

    «Вторую специальность осваивает? В Польшу планирует уезжать?﻿» — комментируют видео на YouTube.

    Нашлись и те, кто оценил навыки Гройсмана-сварщика. Однако и тут не обошлось без иронии.

    «Мне понравилось видео. Молодец, Гройсман. Только лучше бы он варил, а не руководил Кабмином, — больше принес бы пользы государству».

    Примечательно, что инцидент произошел в то время, когда строители Крымского моста проводили уникальную операцию по установке автодорожной арки через Керченский пролив.

    Автор: Алексей Громов
    #киев #украина #гройсман #днепр #черкассы
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