В России — Крымский мост, а у нас — Гройсман со сваркой: украинцы о конфузе премьер-министра

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Черкассы, 15 октября. С премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в ходе визита в Черкасскую область случился конфуз.

Глава украинского правительства проинспектировал ход ремонтных работ на мосту через Днепр, где решил «вспомнить юношеский заводской опыт» и попробовал свои силы в роли сварщика. Гройсман надел спецовку и перчатки, взял у работника сварочный аппарат и предпринял попытку сварить шов конструкции.

Однако, по всей видимости, навыки сварщика были утеряны за годы работы в украинской политике. Сварочный аппарат поломался от первого же прикосновения премьер-министра, нечаянно вырвавшего из него электрод.

Украинцы, надо признать, не оценили попытку Гройсмана быть «ближе к народу». Некоторые назвали его действия «показухой», а кто-то даже припомнил премьер-министру строительство Крымского моста.

«В России Крымский мост, а у нас Гройсман со сваркой бегает», — сетуют украинцы в соцсетях.

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Гройсман - настоящий сварщик

Літає на гвинтокрилі Україною і варить металоконструкції — Джастін Кейс (@Just_lnCase) 12 октября 2017 г.

«Вторую специальность осваивает? В Польшу планирует уезжать?﻿» — комментируют видео на YouTube.

Нашлись и те, кто оценил навыки Гройсмана-сварщика. Однако и тут не обошлось без иронии.

«Мне понравилось видео. Молодец, Гройсман. Только лучше бы он варил, а не руководил Кабмином, — больше принес бы пользы государству».

Примечательно, что инцидент произошел в то время, когда строители Крымского моста проводили уникальную операцию по установке автодорожной арки через Керченский пролив.