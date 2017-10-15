«Специалист по счастью» Вуйчич дал совет россиянам

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Сочи, 15 октября. Известный во всем мире писатель и мотивационный оратор Ник Вуйчич рассказал, что считает самым важным для того, чтобы сделать счастливыми граждан России.

Вуйчича можно смело назвать «специалистом по счастью». Родившийся из-за редкой генетической аномалии без рук и ног писатель и оратор смог найти себя, стать счастливым и сделать настоящую карьеру в области счастья. Особое внимание в своих книгах и лекциях Вуйчич уделяет проблеме буллинга и агрессивного давления на людей — для того, чтобы стать счастливым, по его мнению, необходимо не обращать внимания на представление других людей о тебе и вместо этого любить их открытой душой.

Россиянам — и жителям других стран — по мнению Вуйчича, для счастья прежде всего необходима правда.

«По моему мнению, в России и в любой другой стране мира для счастья необходима правда, — заявил писатель. — Правда о вашей ценности, правда о вашем предназначении, правда о вашей судьбе. Это даёт силу преодолевать невзгоды. Ваша ценность не зависит от того, как вы выглядите, чего вы достигли или сколько денег у вас».

Он подчеркнул в беседе с RT, что главное для всех людей — не впадать в апатию, даже несмотря на то, что прогресс и развитие в их странах происходит не так быстро, как хотелось бы. В особенности это касается людей со специальными потребностями. Вуйчич пожелал россиянам «работать вместе и шаг за шагом двигаться к цели».