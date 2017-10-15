Польша объяснила отказ принимать беженцев: Хватит и миллиона украинцев

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Варшава, 15 октября. Польша не намерена принимать беженцев в рамках новой программы переселения в ЕС, поскольку и так приняла уже большое число украинцев. Об этом заявил министр внутренних дел страны Мариуш Блащак.

Как отмечает агентство PAP, глава МВД Польши также указал на неэффективность этого механизма. По его мнению, он спровоцирует еще больший поток мигрантов в Европу из Азии и Африки. В такое случае численность беженцев будет измеряться не тысячами, а миллионами человек, убежден Блащак.

Кроме того, он считает, что «такой механизм должен быть добровольным».

«Мы не будем принимать беженцев, потому что приняли украинцев, которые сейчас находятся в Польше. Самой важной задачей для нас является безопасность, и Варшава не пойдет на такие риски», — подчеркнул он.

По данным Блащака, сейчас на территории Польши насчитывается более миллиона украинцев, которые, «в отличие от мусульман, очень хорошо интегрировались».

Пользователи соцсетей, обсуждая заявления польского министра, напомнили Блащаку о возможности украинцев ездить в ЕС без виз.

«Какие же это беженцы, это ж туристы по безвиз», — шутит Таня Клевец. В Twitter предположили, что Варшава просто «не хочет поглощать плоды демократии».

Не хочет поглощать плоды демократии,) — Влад Станиславский (@Lord1975Ru) October 15, 2017

Началось. Сами решили мыть свои сортиры. — ЛЕОНИД (@leva701) October 15, 2017

Нашлись и те, кто засомневался в том, что Варшаве удастся так просто взять и отказаться от приема беженцев, намекнув на влияние США на политику Брюсселя.

«Что значит отказалась??? Совсем Америку ни во что не ставят…)))», — поразился Егор Егорович

Что значит отказалась??? Совсем америку ни во что не ставят...))) — Егор Егорович (@ee18021974) October 15, 2017



