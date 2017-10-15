Самолет с задымлением на борту приземлился в аэропорту «Внуково»
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Москва, 15 октября. Пассажирский самолет с задымлением на борту приземлился в штатном режиме в аэропорту «Внуково».
По информации Федерального агентства новостей, Boeing 737 перевозчика UTair успешно приземлился в столичном аэропорту «Внуково».
Самолет вернулся в воздушную гавань после 1,5-часового полета из Москвы в Сургут.
Как ранее сообщал ФАН, в ходе полета на борту лайнера произошло задымление, командир судна принял решение вернуться в столицу.
В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.
Согласно предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал.