Сирия: курды из SDF заявили о начале штурма последних укреплений ИГ в Ракке

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Дамаск, 15 октября. Представители проамериканский курдских формирований «Сил демократической Сирии» (SDF) заявили о начале финальной операции против остающихся в нескольких районах города сил террористов «Исламского государства»1 (международная террористическая группировка запрещена в России).

«Битва будет продолжаться до тех пор, пока город не будет полностью очищен от террористов, которые отказались сдаться, в том числе от иностранных боевиков», — заявили пресс-служба SDF.

Напомним, ранее стало известно, что минувшей ночью из Ракки эвакуировались значительные силы террористов ИГ1, прикрываясь мирными жителями. В городе, тем не менее, осталось значительное количество боевиков «Исламского государства», которые продолжают оборонять контролируемые террористами районы. Известно, что отход террористов ИГИЛ1 был согласован командованием SDF.

1 Организация запрещена на территории РФ.