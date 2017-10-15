Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Автомобилист насмерть сбил пенсионера и скрылся с места ДТП под Воронежем
Новости Сирии
Сирия: курды из SDF заявили о начале штурма последних укреплений ИГ в Ракке
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: курды из SDF заявили о начале штурма последних укреплений ИГ в Ракке

    12:47  15 Октября 2017
    40

    Сирия: курды из SDF заявили о начале штурма последних укреплений ИГ в Ракке

    Дамаск, 15 октября. Представители проамериканский курдских формирований «Сил демократической Сирии» (SDF) заявили о начале финальной операции против остающихся в нескольких районах города сил террористов «Исламского государства»1 (международная террористическая группировка запрещена в России). 

    «Битва будет продолжаться до тех пор, пока город не будет полностью очищен от террористов, которые отказались сдаться, в том числе от иностранных боевиков», — заявили пресс-служба SDF.

    Сирия: курды из SDF заявили о начале штурма последних укреплений ИГ в Ракке

    Напомним, ранее стало известно, что минувшей ночью из Ракки эвакуировались значительные силы террористов ИГ1, прикрываясь мирными жителями. В городе, тем не менее, осталось значительное количество боевиков «Исламского государства», которые продолжают оборонять контролируемые террористами районы. Известно, что отход террористов ИГИЛ1 был согласован командованием SDF.

    Сирия: курды из SDF заявили о начале штурма последних укреплений ИГ в Ракке

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 325

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        6276

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        5555

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        6121

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        81205
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19   15 Октября 2017
        325
        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        11:36   15 Октября 2017
        1650
        Глава Киргизии Атамбаев проголосовал на президентских выборах

        Глава Киргизии Атамбаев проголосовал на президентских выборах

        10:07   15 Октября 2017
        215
        Иран готов выйти из ядерной сделки в ответ на новые санкции США

        Иран готов выйти из ядерной сделки в ответ на новые санкции США

        7:54   15 Октября 2017
        160