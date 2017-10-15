Сирия сегодня: освобождение Меядина, «ступор» США в Ракке, Дамаск обвинил Турцию в агрессии в Идлибе

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Сирия сегодня, 15 октября. Полное освобождение Меядина. Коллизия с ИГИЛ1 в Ракке и «ступор» возглавляемой США коалиции. Дамаск обвинил Турцию в вопиющей агрессии и потребовал вывести турецкие войска из провинции Идлиб.

Освобождение Меядина

Сирийские правительственные силы при активном участии Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) полностью освободили сирийский город Меядин от боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ). Об этом в субботу сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Сирийские правительственные войска завершили операцию по уничтожению боевиков ИГИЛ в городе Меядин», — отметил представитель Минобороны РФ.

По словам Конашенкова, при поддержке ВКС РФ сирийский спецназ под командованием генерала Хасана Сухела сломил ожесточенное сопротивление боевиков в центральных и южных кварталах города, что позволило завершить операцию по полному освобождению Меядина.

Меядин был одним из наиболее укрепленным оплотом террористов ИГИЛ в долине реки Евфрат.

В Ракке остаются террористы

Хотя поддерживаемые возглавляемой США коалицией так называемые «Сирийские демократические силы» (СДС) позволили уйти из Ракки значительной части боевиков ИГИЛ, в городе еще остаются иностранные террористы, и бои с ними продолжаются.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на члена городского совета Ракки Омара Аллуша. По словам Аллуша, часть иностранных боевиков «Исламского государства» покинула Ракку в рамках соглашения об эвакуации с руководством курдско-арабского альянса СДС, однако в городе еще остаются террористы, которые отказались выполнять условия соглашения.

Представитель городского совета Ракки не смог назвать точное число боевиков ИГИЛ, остающихся в городе.

В настоящее время поступает информация, что СДС продолжают боевые действия с отрядами ИГИЛ, остающимися в Ракке. Ранее курдскому командованию удалось уговорить часть боевиков ИГИЛ покинуть Ракку, однако после короткого перемирия боевые действия там возобновились.

«Операция по эвакуации боевиков завершилась, и битва продолжается, — рассказал представитель СДС Мустафа Бали — Прошлой ночью последняя партия боевиков, согласившихся уехать, покинула город».

Ранее появилась информация, что СДС согласились на эвакуацию из осажденной Ракки части боевиков ИГИЛ, которые покинули город, захватив с собой 400 заложников.

Операция по освобождению Ракки, захваченной ИГИЛ еще в 2013 году и фактически ставшей столицей «Исламского государства», началась в июне 2017 года. В операции участвуют силы возглавляемой США коалиции и лояльные им отряды оппозиции, в основном курдские и арабские ополченцы.

В российском Министерстве обороны действия западной коалиции назвали «безграмотно подготовленной операцией». Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что коалиция во главе с США ведет ковровые бомбардировки жилых кварталов Ракки. По мнению Минобороны, это говорит о «ступоре» американцев на фоне успехов сирийских правительственных сил, которые при поддержке ВКС РФ освободили от боевиков Меядин.

Ранее сообщалось, что в Ракке террористы используют мирное население как щит, не давая жителям покидать город, по которому наносит удары авиация коалиции, что приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения.

Дамаск потребовал вывести турецкие войска из провинции Идлиб

Официальный Дамаск потребовал от Анкары вывести турецкие войска из сирийской провинции Идлиб, некоторые районы которой еще удерживаются различными террористическими группировками, в том числе «Исламским государством»1. Требование, чтобы турецкие военные покинули провинцию Идлиб, было озвучено в заявлении МИД Сирии, прозвучавшем по государственному сирийскому телевидению.

В сирийском МИД ввод турецких войск на территорию провинции Идлиб назвали нарушением закона и вопиющей агрессией.

Ранее Турция заявила о вводе своих вооруженных сил в провинцию Идлиб под предлогом контроля за соблюдением режима перемирия в объявленной ранее в этом регионе зоной деэскалации.

По данным СМИ, для осуществления этой миссии границу с Сирией со стороны Турции пересекли восемь танков, 50 бронетранспортеров и около двухсот турецких военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.