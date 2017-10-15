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Политика
Премьер Японии заявил о решимости «уладить» вопрос с Курилами в этом поколении
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    Премьер Японии заявил о решимости «уладить» вопрос с Курилами в этом поколении

    12:59  15 Октября 2017
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    Премьер Японии заявил о решимости «уладить» вопрос с Курилами в этом поколении

    Токио, 15 октября. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что возвращение южных Курильских островов японской стране является «сердечным желанием японских граждан», а подписание мирного соглашения между двумя государствами выгодно для обеих сторон. Об этом он сообщил в воскресенье в ходе выступления на митинге в городе Саппоро.

    «Возвращение «северных территорий» является нашим сердечным желанием», — заявил Абэ. 

    По его словам, Япония готова решить данный вопрос «в этом поколении», передает агентство Kyodo. 

    Премьер Японии заявил о решимости «уладить» вопрос с Курилами в этом поколении

    Премьер-министр подчеркнул, что планирует «создать условия, при которых Российская Федерация поняла бы, что подписание мирного договора несет в себе выгоду для Токио и Москвы».

    Напомним, в прошлом месяце в ходе визита во Владивосток Абэ заявлял, что полон решимости подписать мирный договор между Россией и Японией, сделав это совместно с главой российского государства Владимиром Путиным

    Премьер Японии заявил о решимости «уладить» вопрос с Курилами в этом поколении

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #япония #абэ #южные курилы
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