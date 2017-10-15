Премьер Японии заявил о решимости «уладить» вопрос с Курилами в этом поколении

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Токио, 15 октября. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что возвращение южных Курильских островов японской стране является «сердечным желанием японских граждан», а подписание мирного соглашения между двумя государствами выгодно для обеих сторон. Об этом он сообщил в воскресенье в ходе выступления на митинге в городе Саппоро.

«Возвращение «северных территорий» является нашим сердечным желанием», — заявил Абэ.

По его словам, Япония готова решить данный вопрос «в этом поколении», передает агентство Kyodo.

Премьер-министр подчеркнул, что планирует «создать условия, при которых Российская Федерация поняла бы, что подписание мирного договора несет в себе выгоду для Токио и Москвы».

Напомним, в прошлом месяце в ходе визита во Владивосток Абэ заявлял, что полон решимости подписать мирный договор между Россией и Японией, сделав это совместно с главой российского государства Владимиром Путиным.