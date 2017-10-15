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Политика
Политолог нашел причину снятия флагов с дипмиссии России в США в 90-х
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    Политолог нашел причину снятия флагов с дипмиссии России в США в 90-х

    12:34  15 Октября 2017
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    Политолог нашел причину снятия флагов с дипмиссии России в США в 90-х

    Москва, 15 октября. Снятие российских флагов с дипобъектов РФ в США объясняется «вредностью» американских властей. Такое мнение высказал российский политолог Сергей Михеев.

    Спровоцированное США противостояние России на дипломатическом уровне отличается абсурдностью действий Вашингтона. Политолог Сергей Михеев подчеркнул, что американские власти  не смогли дать внятного объяснения по поводу снятых триколоров со зданий генконсульства РФ в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне 12 октября. 

    Эксперт считает, что США пошли на такой шаг «из вредности». После распада Советского Союза российская сторона стала многое позволять «партнерам» из США, которые считали, что имеют право определять судьбу и место России на мировом уровне. Об этом он сказал в эфире программы «Железная логика» на «Вести ФМ».

    Политолог нашел причину снятия флагов с дипмиссии России в США в 90-х

    «В 90-е годы мы заболели таким собственным комплексом неполноценности», — пояснил Михеев.

    Эксперт акцентировал внимание на том, что американская сторона, успела показать «хамовато-мелочный взгляд на жизнь». В этом контексте возможно следует ожидать продолжения провокаций от Вашингтона по дипломатической линии.  Российский политолог отметил, что на фоне происходящего Москва должна ответить Вашингтону, но не доводить «до полного зеркального ответа».

    Политолог нашел причину снятия флагов с дипмиссии России в США в 90-х

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сша #флаг #дипломатическая война
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