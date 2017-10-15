«Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

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Киев, 15 октября. Радикальные националистические организации «Национальный корпус», «Правый сектор» (запрещено в РФ) и ВО «Свобода» провели в Киеве марш по случаю 75-летия создания УПА1 (запрещено в РФ).

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий, акция собрала впятеро больше горожан, чем годом ранее – 12 тысяч против 2,5 тысяч в прошлом году.

Участники марша собрались вечером у памятника Тарасу Шевченко, затем под охраной тысяч полицейских колонна участников прошла по бульвару Шевченко, через Крещатик, Майдан Незалежности, Владимирский спуск до Контрактовой площади.

В Департаменте общественных коммуникаций КГГА сообщили, что, согласно заявке, в Марше славы УПА примут участие 20 тысяч националистов. В реальности полиция насчитала 12-13 тысяч человек.

По ходу движения радикалы выкрикивали все те же националистические лозунги, под которыми ранее их кумиры, националисты УПА, уничтожали мирное население на территории Украинской и Белорусской республик.

«Москалей на ножи!», «Одна нация – один народ!», «Слава Украине! Героям слава!», «Памятай чужинец – здесь господарь украинец!», «Бандера придет, порядок наведет!» и другие.

В толпе было очень много школьников и студентов, кроме того, были заметны и пенсионеры, построенные в отдельные колонны. Также в отдельных колоннах шли радикалы из штурмовых отрядов «Национального корпуса», «Правого сектора»1 (запрещен в РФ), С14, «Свободы» и других.

Толпа послушно повторяла за лидерами человеконенавистнические слоганы, по отдельному сигналу марширующие зажигали факелы и сигнальные файеры. На всем протяжении марша из толпы также бросали петарды и взрывпакеты на тротуары, однако никто из прохожих не осмеливался жаловаться – напротив, марширующим аплодировали.

В толпе радикалов критиковали правительство, которое якобы не позволяет националистам кардинально решить вопрос с населением Донбасса, Крыма и «скрытыми москалями» в Киеве.

В колонне партии «Свобода» несли отдельный баннер с надписью «Крым. Севастополь» - в этой колонне кричали, что скоро в Крым войдут «настоящие украинцы» и «крымские москали будут ползать на коленях, вымаливая прощение».

«Но мы не простим! Всех москалей вон из Крыма! Сапоги будут наши лизать!» - всерьез кричали радикалы, многим из которых на вид не было и 16 лет. Аналогичные угрозы выкрикивались и в адрес жителей Донбасса.

Заметим, в местных СМИ марш подается как некая гуманитарная акция памяти героев, нигде не сообщается об ее истинном, националистическом смысле. Когда радикалы, войдя в раж, начинают зиговать с факелами в руках, журналисты украинских СМИ отводят камеры.

Пожилые бандеровцы с видимым удовольствием вспоминали свои подвиги, рассказывали журналистам про героические атаки на Красную армию и советских партизан. Про расправы над мирным населением, про массовые казни евреев, поляков, пленных красноармейцев эти старички в бандеровских фуражках деликатно умалчивали, позируя для телекамер с репликами немецких автоматов.

На митинге выступил Олег Тягнибок, председатель партии ВО «Свобода» и её фракции в Верховной раде Украины.

«Уже двенадцатый год тут в Киеве мы, украинские националисты, проводим подобные марши и мероприятия. Но марш и митинг в этом году особенные, потому что здесь, на этой большой площади собрались представители всех националистических политических сил. Мы теперь вместе, мы есть та сила, которую так ждала украинская нация. Мы сегодня едины, потому что в марте этого года между нами был подписан манифест. Всеукраинское объединение «Свобода», Национальный корпус «Азов», «Правый сектор», Конгресс украинских националистов, Организация украинских националистов (ОУН, запрещено в РФ), С14 и другие организации сегодня шагают плечом к плечу в борьбе за украинскую Украину, за то, за что боролась УПА», - обрадовал своих слушателей Тягнибок.

«День защитника Украины это наша идеологическая победа. То, что сегодня повалены по всей Украине памятники Ленину и советским прислужникам, это также наша идеологическая победа. То, что во многих местах Украины, а особенно в нашей столице, в городе Киев есть уже проспект Степана Бандеры, проспект Романа Шухевича это также наша большая идеологическая победа. В свое время мы, украинские националисты надавили на президента Ющенко, который подписал указ про присвоения Шухевичу и Бандере звания героев Украины. Потом режим Януковича, вы знаете какими фальсификациями и махинациями отменил это решение. И хотя для нас, для украинцев Бандера и Шухевич и так есть герои, они признанные народные герои и дело не в титулах, но нынешняя власть, нынешний президент Порошенко обязаны немедленно устранить эту историческую несправедливость. И мы хотим как можно скорее увидеть указ про возвращение звания героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу. Это будет правильно, это будет исторически верно», - подчеркнул лидер националистов.

В финале своего спича Тягнибок обрушился с критикой на ЕС за попытки ограничить власть националистов.

«Я молчу уже про Кремль и Москву, но вы посмотрите как Европа, которая очень гордится тем, что они вроде бы наши адвокаты, сегодня пытаются воспользоваться слабостью нынешней барыжной власти в Украине и унижают украинцев. Поляки говорят «с Бандерой и Шухевичем вас никто не пустит в Европу». А как их пустили в Европу с их Пилсудским? Венгры сейчас нам тут устроили целую истерику на весь мир, говорят давайте открывайте им школы с венгерским языком обучения. Президент Чехии позволяет себе говорить, что Украина может забыть про Крым. Как такое может быть?», - удивился Тягнибок, потребовав от правительства и впредь игнорировать критику как с Запада, так и с Востока.

Заметим, что в этом году киевская полиция сумела убедить националистов не устраивать погромов, поэтому офисы банков и компаний, имеющих российские корни, уцелели.

1 Организация запрещена на территории РФ.