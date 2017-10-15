Россия начнет добывать руду по новой технологии для производства бериллия
Москва, 15 октября. Обособленное подразделение Калининградского янтарного комбината «Малышева» и АО «ВНИИХТ» (входит в государственную корпорацию Росатом) подписали соглашение о сотрудничестве, которое направлено на возобновление работ по добыче руды для производства бериллия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ростеха.
По информации пресс-службы, технологии, созданные во времена СССР, себя изжили и устарели, поэтому необходимы новые меры. Введение новых инноваций для добычи бериллиевых концентратов является сложным шагом в развитии наукоемких российских технологий, передает ТАСС.
Сегодня на месторождении ведется добыча лишь кристаллосодержащих руд и изумрудного сырья.
«Технологии ВНИИХТ позволят организовать на месторождении получение дополнительной продукции — бериллиевых концентратов для последующей переработки», — следует из сообщения пресс-службы ОП «Малышева».
Отмечается, что в рамках подписанного договора предприятия будут проводить совместные исследования рудного тела месторождения.