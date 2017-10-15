Российская туристка погибла в Турции при загадочных обстоятельствах

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Уфа, 15 октября. Во время отдыха на турецком курорте неподалеку от Антальи погибла 48-летняя российская туристка Светлана Феоктистова из башкирского города Салават. Женщина уехала в Турцию 19 сентября, а вечером через два дня не вышла на связь — при том что регулярно общалась с родными по Skype и через соцсети.

Как рассказал ее сын Иван, страховая фирма вышла на связь с ним только через два дня. Как объяснили родственникам, погибшая женщина, якобы, пошла купаться в море, когда всем туристам запретили это делать из-за плохой погоды.

«Дескать, на море был шторм, купальщиков не пускали, а она ослушалась — пошла в воду и утонула. А я понять не могу: как это — в море, если на всех фотографиях, что нам присылала, мама была у бассейна?», — обратил сын погибшей внимание на несостыковки в рассказе страховых агентов.

Кроме того, ему сказали, что она погибла 23 числа — но связаться с ней не получилось еще за два дня до этого. Точной причины смерти ему также никто не смог назвать. 28 сентября тело погибшей туристки привез на родину самолет, сообщает телеканал «Подмосковье 360°».

Как рассказал Иван, все документы по делу и вещи матери ему обещали передать лишь через полгода, что практически исключает возможность расследования подозрительной смерти. Для этого ему придется ехать в Турцию.