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Задымление на борту Boeing произошло после вылета из «Внуково»
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    Задымление на борту Boeing произошло после вылета из «Внуково»

    12:33  15 Октября 2017
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    Задымление на борту Boeing произошло после вылета из «Внуково»

    Москва, 15 октября. В воздушной гавани «Внуково» объявлена тревога из-за аварийного пассажирского лайнера.

    По информации Федерального агентства новостей, пассажирский борт Boeing 737 вылетел из российской столицы в 10.38, но в ходе полета салон начал заполняться дымом.

    В настоящее время все экстренные службы приведены в полную готовность.

    Причины задымления пока не известны. 

    Задымление на борту Boeing произошло после вылета из «Внуково»

    Также сообщается, что на борту аварийного самолета находятся 180 пассажиров.

    Автор: Дана Балан
    #самолет #москва #внуково #боинг
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