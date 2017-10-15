Задымление на борту Boeing произошло после вылета из «Внуково»

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Москва, 15 октября. В воздушной гавани «Внуково» объявлена тревога из-за аварийного пассажирского лайнера.

По информации Федерального агентства новостей, пассажирский борт Boeing 737 вылетел из российской столицы в 10.38, но в ходе полета салон начал заполняться дымом.

В настоящее время все экстренные службы приведены в полную готовность.

Причины задымления пока не известны.

Также сообщается, что на борту аварийного самолета находятся 180 пассажиров.