Задымление на борту Boeing произошло после вылета из «Внуково»
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Москва, 15 октября. В воздушной гавани «Внуково» объявлена тревога из-за аварийного пассажирского лайнера.
По информации Федерального агентства новостей, пассажирский борт Boeing 737 вылетел из российской столицы в 10.38, но в ходе полета салон начал заполняться дымом.
В настоящее время все экстренные службы приведены в полную готовность.
Причины задымления пока не известны.
Также сообщается, что на борту аварийного самолета находятся 180 пассажиров.