Сирия и ВКС РФ освободили Аль-Маядин: о значении и перспективах операции против ИГ на юго-востоке Дейр эз-Зора

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Сирийские правительственные войска совместно с ВКС РФ завершили операцию по освобождению от боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) ключевого форпоста террористов города Аль-Маядин.

Накануне вечером в Сети уже появилось видео, на котором один из командиров подразделения правительственных войск «Силы Тигра» Али Мханна показывает покинутый боевиками ИГ1 (запрещено в РФ) центр Аль-Маядина.

Video Shows the commander in Tiger forces Ali Mhannah in the Center on Al-Mayadeen City .

Today , Syrian Army liberated the city pic.twitter.com/ocraJbJNvK — Yusha Yuseef ???????? (@MIG29_) October 14, 2017

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) о ходе операции САА и ВКС РФ, ее значении и перспективах, которые она открыла правительственным силам на восточном берегу Евфрата.

Штурм Аль-Маядина

Эксперт обратил внимание на то, что операция сирийской армии и ВКС РФ в Аль-Маядине развивалась параллельно с контрнаступлением «Исламского государства» (запрещено в РФ) на коммуникации сирийской армии вдоль трассы Пальмира — Эс-Сухнэ — Дейр эз-Зор:

«Не прекращая наступления на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор, сирийская армия отбивала атаки на коммуникации. В это время штурмовые части проправительственных войск продвигались к Аль-Маядину. Город с точки зрения рельефа не слишком удобен для обороны. Там равнинная местность и особенно мощных укреплений в городе не было, поскольку еще в августе он находился в очень глубоком тылу у «Исламского государства» (запрещено в РФ)».

По словам нашего собеседника, когда передовые части САА при поддержке ВКС РФ смогли прорвать оборону ИГ (запрещено в РФ) в районе Дейр эз-Зора и продвинуться к Аль-Маядину, они уже традиционно начали не лобовой штурм, а обход города с юга, где сирийской армией были заняты аэропорт и пригороды, в которых находятся различные фермы:

«Там были сосредоточены штурмовые группы, которые в течение последних дней смогли зайти в городские кварталы и приступить к зачистке Аль-Маядина. Боевики «Исламского государства» (запрещено в РФ) после нескольких дней боев стали оттягивать свои силы на восточный берег Евфрата и отступать на юго-восток в направлении Абу-Кемаля. Так город был с опережением сроков взят».

И хотя определенные бои как в районе города, так и в самом городе продолжаются, поскольку процесс фильтрации и зачистки еще не завершен, по мнению нашего собеседника, это уже вопрос времени:

«Стратегически для «Исламского государства» (запрещено в РФ) Аль-Маядин потерян. Ставка сирийского командования на то, чтобы продолжать операцию, несмотря на проблемы на коммуникациях, оказалась верной. Проблемы были разрешены в районе Эс-Сухнэ и районе базы Т-3, а ударные группировки не только смогли развивать наступление в районе Аль-Маядина, но и продолжать операцию на восточном берегу Евфрата с целью окружения города Дейр эз-Зор».

Стратегическое поражение ИГИЛ1 (запрещено в РФ)

Эксперт напомнил, что Аль-Маядин использовался для сосредоточения резервов боевиков ИГ (запрещено в РФ), которые проходили через Абу-Кемаль, как с территории Сирии, так и из иракской провинции Анбар:

«По последним данным, от 1200 до 2500 боевиков за последний месяц перешли из Ирака в Сирию для того, чтобы изменить положение на фронте после прорыва сирийской армии к Дейр эз-Зору. Оперативная конфигурация позволяет мобильным отрядам использовать выступ между Дейр эз-Зором и базой Т-2, чтобы атаковать коммуникации САА. Даже у той же Эс-Сухнэ часть сил боевиков, которые были отброшены от города, могут создать небольшую ударную группировку в пустыне и попытаться атаковать Эс-Сухнэ или трассу Эс-Сухнэ — Дейр эз-Зор».

Однако, как отметил наш собеседник, в силу того, что «Исламское государство» (запрещено в РФ) с потерей Аль-Маядина потеряло стратегическую устойчивость, эффект от этих ударов будет уже не столь значительным, как это могло бы быть, если б они продолжали удерживать фронт в районе Дейр эз-Зора и Аль-Маядина.

«В этом плане стратегическая обстановка «Исламского государства» (запрещено в РФ) ухудшилась. Какие-то действия они будут предпринимать, но вряд ли это позволит им достичь крупных военных успехов. Тактические успехи у них еще могут быть, но оперативные — вряд ли».

Успех ВКС РФ

По сообщениям Минобороны РФ, ВКС РФ оказывали активную поддержку сирийской армии в Аль-Маядине. Российская авиация совершала до 150 ударов в сутки по формированиям «Исламского государства» (запрещено в РФ), которые пытались проникнуть в город.

Борис Рожин рассказал, что благодаря этим действиям удалось решить сразу две задачи:

«Во-первых, удары ВКС РФ в районе Дейр эз-Зора и Аль-Маядина позволили локализовать этот участок фронта, затруднили боевикам переброску подкреплений. Равнинная местность и, в первую очередь, дорога, которая идет вдоль Евфрата являлись очевидными целями ВКС РФ, и по ним очень легко было совершать авиаудары при хорошей спутниковой и беспилотной разведке. Соответственно, все попытки «Исламского государства» (запрещено в РФ) подтянуть дополнительно какую-то тяжелую технику встречали довольно серьезное противодействие».

Эксперт отметил, что, разумеется, у боевиков были возможности пополняться в Аль-Маядине:

«Боевики могли получать подкрепление, например, по реке Евфрат, используя пустыню и обычные меры по камуфлированию техники и живой силы, которые передвигались по ночам. Но задача российской авиации была затруднить этот процесс, что и было сделано».

Наш собеседник также обратил внимание, что удары ВКС РФ позволили уничтожить те опорные пункты районе Аль-Маядина, которые боевики могли использовать, чтобы затянуть наступление:

«Поэтому процесс от выхода на ближние подступы к Аль-Маядину до занятия основных районов города занял всего неделю-полторы. Обычно боевики удерживали достаточно крупные города неделями, месяцами. А Аль-Маядин освободить получилось очень быстро, в том числе, благодаря усилиям ВКС РФ, которые не допустили организацию долговременной обороны «Исламского государства» (запрещено в РФ)».

На восточный берег

Заняв Аль-Маядин, САА получило возможность установить контроль над крупнейшим нефтяным месторождением Аль-Умар, воспользовавшись для переправки на правый берег имеющимся в Аль-Маядине мостом. Однако, как рассказал эксперт, мост поврежден в двух местах:

«Один пролет поврежден со стороны Аль-Маядина, а другой — над водой, уже ближе к другому берегу. Соответственно, чтобы его использовать для переправки пехоты можно оборудовать какие-то временные мостки. Но для переправы тяжелой техники все-таки потребуются определенные ремонтные работы российских или сирийских инженерных частей».

Как объяснил эксперт, с учетом того, что боевики занимают восточный берег, сначала потребуется переправить силы спецназа или передовые части сирийской армии:

«Они должны будут оттеснить боевиков ИГ (запрещено в РФ) от моста и образовать плацдарм, чтобы инженерные части смогли приступить к восстановительным работам. Учитывая, что на левом берегу нефтяные поля уже рядом, бронетехника позволит очень быстро занять определенные районы и не пустить туда проамериканские «Демократические силы Сирии» (SDF). Я думаю, это одна из стратегических целей, и ее будут пытаться тем или иным путем реализовать. Естественно, что Соединенные Штаты предпримут какие-то контрмеры с целью форсировать гонку за нефтяными полями».

1 Организация запрещена на территории РФ.