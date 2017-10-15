Сирия новости 15 октября 12.30: САА атакует боевиков в Дамаске, в Хаме продолжаются бои между «Тахрир аш-Шам» и ИГ

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Сирия, 15 октября. САА атакует позиции боевиков в районе Бейт Джинн Дамаска, в Хаме продолжаются бои между «Тахрир аш-Шам» и ИГ1 за контроль над территориями, в Идлибе взорвалась машина «Джебхат ан-Нусры». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в районе Бейт Джинн, при поддержке ВКС РФ продвигаются в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: теряет позиции в Дейр эз-Зоре, ведет бои с ССА в Даръа, противостоит «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: атакует позиции ИГ в Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в провинции Даръа.

Провинция Дамаск

Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) продолжает обстрел зон дислокации боевиков радикальной оппозиции в районе Бейт Джинн. Об этом сообщает на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Ранее сообщалось, что антиправительственные группировки открыли огонь по району Аль-Аббасин города Дамаск. В результате обстрела со стороны боевиков пострадали двое детей. В качестве ответных мер, солдаты армии САР обстреляли укрепления формирований «Файлак ар-Рахман» и «Джебхат ан-Нусра»1, с позиций которых был открыт огонь.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) отмечает бои между правительственными войсками и террористами «Исламского государства»1 к востоку от реки Евфрат. Сирийская арабская армия (САА) продвигается в регионе под прикрытием ВКС РФ.

Ранее эффективная работа ВКС РФ позволила армии САР полностью освободить от радикальных исламистов город Аль-Маядин. Местные источники отмечают, что большая часть боевиков ИГ покинула город еще до начала его осады. Командование ИГИЛ1 в срочном порядке эвакуировались из Аль-Маядина в Абу Кемаль под натиском российской авиации. В настоящий момент саперы САА ведут работы по разминированию территорий города.

Провинция Даръа

В административном центре провинции Даръа продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками радикальной оппозиции. Военный источник в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV) сообщает, что правительственные силы ведут артиллерийский обстрел позиций «Джебхат ан-Нусры» на юге города.

Бои между правительственными войсками и радикальными исламистами отмечаются также на востоке региона. Twitter-канал (@HalabTodayTV) пишет, что сирийская армия наступает на позиции боевиков в районе населенного пункта Аль-Хаваби.

На западе провинции Даръа продолжаются столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и террористами ИГИЛ. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) зафиксировал взаимные перестрелки противников в районе поселения Сахм аль-Джулян.

Провинция Идлиб

В южной части провинции Идлиб на участке дороги, ведущей в район Маука, на мине подорвался автомобиль группировки «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) на своем сайте. По данным правозащитной организации, в результате инцидента ранения получил один из боевиков радикальной коалиции. Также SOHR пишет, что снайпер «Тахрир аш-Шам» убил мирного жителя в города Аль-Фуа на северо-востоке региона.

В это же время турецкая армия продолжает вводить свои силы на территорию Сирийской арабской Республики. Ранее сообщалось, что МИД САР выступили с заявлением о том, что присутствие подразделений армии Турции на территории провинции является ни чем иным как нарушением границ суверенного государства, и противоречит условиям соглашения, достигнутого в ходе переговоров между Москвой, Анкарой и Тегераном в Астане.

Провинция Хама

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что на северо-востоке провинции Хама продолжаются столкновения между боевиками «Тахрир аш-Шам» и террористами «Исламского государства». Напомним, после того, как радикалы ИГИЛ захватили ряд поселений, подконтрольных ранее «Джебхат ан-Нусре», командование «Тахрир аш-Шам» заявило о начале масштабного контрнаступления с целью вернуть утраченные позиции в регионе. По данным SOHR, бои между ИГ и «Ан-Нусрой» отмечаются в окрестностях поселений Сарха и Аш-Шакузия. Ранее сообщалось, что в ходе вооруженных столкновений обе стороны понесли потери в живой силе. Радикалы ИГ уничтожили 11 боевиков «Тахрир аш-Шам», однако в то же время сторонники «Ан-Нусры» ликвидировали 24 террориста.

Ирак

Информационное агентство Alsumaria News передает, ссылаясь на источник в командовании ВВС Ирака, что в городах Аль-Каим и Рава провинции Анбар с правительственных самолетов были сброшены листовки, призывающие местных жителей держаться подальше от штаб-квартир «Исламского государства». В этих же районах ВВС международной коалиции нанесли удары по зонам дислокации террористов ИГИЛ. По данным Iraqi News, в результате авианалета было ликвидировано 15 радикальных исламистов.

Ранее сообщалось, что в ходе боевого вылета ВВС антитеррористического альянса в провинции Анбар было ликвидировано 10 террористов «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)