Летающую лабораторию и другие инновации в сфере экологии и медицины представили в Питере. ФАН-ТВ

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На прошедшем в петербургском «Экспофоруме» объединенном Форуме промышленности и инноваций представили новые изобретения, имеющие отношение к Году экологии в России. Это вертолет с лабораторией внутри, новый проект по переработке твердых бытовых отходов, стоматологическая установка и другие медицинские новинки. Смотрите видеосюжет ФАН-ТВ.

Развитие промышленности и технологий сегодня немыслимо без оглядки на окружающую среду и природу. Во-первых, любое производство нуждается в сырье и материалах, во-вторых, необходимо заботиться о сохранении и улучшении экологии. В этом году подобные вопросы обретают особую актуальность, ведь 2017 стал Годом экологии. Большое внимание этой теме уделялось и на объединенном Форуме промышленности и инноваций, прошедшем недавно в Санкт-Петербурге. Выставку оформили в эко-стиле, а многие стенды и технологические новинки посвятили вопросам здоровья и окружающей среды. Съемочная группа ФАН-ТВ пообщалась с участниками форума, чья деятельность так или иначе связана с природой, а значит, и с экологией.

Горный университет, к примеру, презентовал линейку небольших летательных аппаратов, умеющих самостоятельно проводить геологические исследования. Доцент кафедры горной экологии Юрий Смирнов рассказал корреспондентам о вертолете, который работает на простейшем двигателе внутреннего сгорания, но при этом оснащен современной электронной начинкой:

– Он беспилотный (помимо того, что малогабаритный) и нужен для экологических исследований. Несмотря на то, что он относительно небольшой, он может поднимать с собой в воздух полезную нагрузку массой до 10 килограммов. А это значит, что он одновременно может в воздухе анализировать состав атмосферы, проверять его на радиацию, измерять концентрацию пыли, проводить аэрофотосъемку и тепловизионную съемку. То есть, это небольшая лаборатория в воздухе: задаем полетное задание, отправляем, пьем кофе, а он возвращается, всё выполнив. Этот вертолет, который мы видим, плюс еще несколько самолетов у нас есть с такой же «начинкой». Но только сейчас в законодательстве появилось какое-то понимание беспилотной авиации. Поэтому, как только это будет еще более понятно и открыто, тогда это станет уже не будущим, а настоящим.

Чистота окружающей среды сегодня во многом зависит от человека. Переработка бытового мусора и ликвидация нелегальных свалок – это вопросы, над которыми совместно работают специалисты разных отраслей. Президент Ассоциации предприятий радиоэлектронного кластера Валерий Шубарев рассказал ФАН-ТВ о пробном проекте, который планируется внедрить в Калининском районе Северной столицы:

– В экологии важнейшим вопросом является утилизация твердых бытовых отходов. Сегодня здесь очень много неприятного. Потому мы сейчас занимаемся пилотным проектом, чтобы с учетом решений, которые есть по федеральному законодательству, на практике показать, что мусор, оказывается, может давать еще и доход. Не только человек, который платит за то, чтобы вывезли мусор. Доход извлекается при переработке, преобразовании вторичного сырья. То есть, нужна сортировка мусора, контроль за перемещением (чтобы исключить несанкционированные сбросы мусора) и соответствующая переработка, которая, как я уже сказал, позволит давать и доход.

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Над улучшением качества жизни и поддержанием здоровья активно работают и представители медицинского кластера, точнее, создатели препаратов и техники для отрасли. Российская структура здравоохранения, как и другие сферы, сегодня пытается отойти от использования зарубежной продукции, заменить импортное оборудование отечественным. Стенд, объединивший кластер экологического и медицинского приборостроения, наглядно показал участникам и посетителям форума: подвижки в этом направлении есть.

– Мы сегодня представляем кластер медицинского и экологического приборостроения биотехнологий, наш кластер объединяет предприятия, производящие медицинскую технику именно на территории Санкт-Петербурга, – рассказала ФАН-ТВ Анастасия Гаврилова, референт кластера по связям с общественностью. – Сегодня на нашем стенде представлены четыре компании. Первая – это «СтройРеанимация», у них свое производство искусственной вентиляции легких и консоли для реанимации. Вторая – «Нефрон» – производит порошки для гемодиализа, делаются тоже в Петербурге, они лидеры на рынке. Третья компания производит двусторонние медицинские иглы. Как раз на стенде они демонстрируют руку, из которой можно взять кровь и наглядно посмотреть, как эти иглы работают.

Четвертый представитель кластера – дистрибьютерский и технический центр CORAL – производителя оборудования для практикующих врачей. На Форуме промышленности и инноваций компания представила комплексный стоматологический кабинет, что называется, «на любой вкус». Генеральный директор CORAL Олег Буглаев посвятил корреспондентов ФАН-ТВ в детали:

– Мы занимаемся разработкой и производством стоматологических установок, производим большую часть комплектующих и занимаемся совершенствованием нашего оборудования. Сейчас оно не уступает зарубежным аналогам, а по некоторым вещам, которых больше нет в мире, имеем патенты на изобретение. Это – стоматологическая установка Darta, – показывает он. – Электромеханическое кресло может поднимать пациентов очень большой массы: по паспорту – до 250 килограммов, фактически – 300 кг. Это означает очень высокую надежность и мощность. Гидроблок с керамической чашей, блок ассистента имеет все необходимые инструменты, блок врача выпускается в двух вариантах: как с верхней подачей инструментов, так и с нижней. Может быть навесное оборудование. Инструменты могут быть использованы любые. Их мы как раз не производим, но врачам таким образом предлагаем полную свободу выбора.

На блоке надежно фиксируются любые инструменты, наиболее подходящие конкретному врачу для его задач, объяснил Олег Буглаев. Кресло пациента управляется джойстиком, который находится на рабочей панели стоматолога. Получается, что каждую подобную установку можно настроить под индивидуальные требования. Готовый стоматологический кабинет производится на площадках компании полностью, вплоть до столика и стула ассистента. Таким образом, отечественный продукт уже сегодня может начать вытеснять иностранных конкурентов с рынка.

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