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Владелец Hustler пообещал 10 млн долларов за компромат для импичмента Трампа
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    Владелец Hustler пообещал 10 млн долларов за компромат для импичмента Трампа

    11:51  15 Октября 2017
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    Владелец Hustler пообещал 10 млн долларов за компромат для импичмента Трампа

    Вашингтон, 15 октября. Американский издатель и владелец журнала Hustler Ларри Флинт объявил награду за компрометирующий материал на главу США Дональда Трампа. Об этом пишет Washington Post.

    Приз в $10 млн долларов получит тот, чья информации поможет объявить главе Белого дома импичмент. 

    По данным издания, Флинт обещает полную анонимность всех звонков и любой полезной информации. Однако данные должны быть получены легальным способом, чтобы журнал Hustler мог их разместить на своих страницах.

    Флинт считает, что американскому лидеру необходимо объявить импичмент ввиду фальсификации выборов при участии другого государства, провоцирование национальной розни, вранье и неспособность управлять страной.

     

    Автор: Дана Балан
    #сша #трамп #компромат #флинт
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