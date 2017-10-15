Шарапова выиграла первый титул после дисквалификации

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Москва, 15 октября. Российская теннисистка Мария Шарапова победила представительницу Белоруссии Арину Соболенко в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который закончился в китайском Тяньцзине.

В упорной борьбе 30-летняя россиянка выиграла со счетом 7:5, 7:6 (10:8).

Стоит отметить, что в первой партии Шарапова уступала 1:4, но из следующих семи геймов она отдала оппонентке лишь один. По ходу второго сета россиянка также уступала белорусской теннисистке. На протяжении всего турнира российская спортсменка не проиграла ни единого сета.

Maria Sharapova wins Tianjin Open! Her 1st ???? since her doping ban. pic.twitter.com/3rT8VDkNbI — KenMan (@kent_rhumwolf) October 15, 2017

Для Шараповой победа на этом турнире стала первой после дисквалификации.

Россиянка выиграла турнир WTA впервые с мая 2015 года, когда в финальном поединке в Риме обыграла испанскую соперницу Карлу Суарес-Наварро.