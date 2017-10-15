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Клинцевич вмешался в конфликт ведущего Первого канала и журналиста из США
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    Клинцевич вмешался в конфликт ведущего Первого канала и журналиста из США

    12:40  15 Октября 2017
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    Ведущий на "Первом канале" жестко отреагировал на заявления журналиста из США

    Москва, 15 октября. Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин жестко отреагировал на слова американского журналиста Майкла Бома в прямом эфире передачи, посвященной ситуации со снятыми с дипломатических представительств в США флагами России. В ответ на провокационные заявления американца Шейнин накричал на него и схватил за шею.

    Причиной конфликта стали провокационные реплики Бома во время ток-шоу. В ответ на очередные слова «с места» Шейнин сурово заявил Майклу Бому: «Веди себя прилично, а то я с тебя тоже какой нибудь флаг сниму — и повешу!»

    Ведущий на "Первом канале" жестко отреагировал на заявления журналиста из США

    В ответ Бом продолжил высказываться, заявив, что «Россия только языком горазда болтать, а ничем на самом деле ответить США не может». Это сильно разозлило Шейнина, который шагнул к Бому и схватил его за шею.

    «Я же тебе сказал сидеть», — возмущенно заявил ведущий ток-шоу.

    Через несколько секунд в ситуацию вмешался российский сенатор Франц Клинцевич, который мягко отстранил Шейнина, после чего прямой эфир продолжился.

    После завершения ток-шоу Бом заявил, что не в обиде на Шейнина, хотя тому стоило бы извиниться за свое поведение. Впрочем, он намерен продолжить участие в ток-шоу с Шейниным.

    Напомним, на днях стало известно, что с покинутых российскими дипломатами здания представительства в Сан-Франциско исчез российский флаг. Действия американской стороны вызвали возмущение в России.

    Автор: Валентин Меликов
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