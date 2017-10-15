Клинцевич вмешался в конфликт ведущего Первого канала и журналиста из США

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Москва, 15 октября. Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин жестко отреагировал на слова американского журналиста Майкла Бома в прямом эфире передачи, посвященной ситуации со снятыми с дипломатических представительств в США флагами России. В ответ на провокационные заявления американца Шейнин накричал на него и схватил за шею.

Причиной конфликта стали провокационные реплики Бома во время ток-шоу. В ответ на очередные слова «с места» Шейнин сурово заявил Майклу Бому: «Веди себя прилично, а то я с тебя тоже какой нибудь флаг сниму — и повешу!»

В ответ Бом продолжил высказываться, заявив, что «Россия только языком горазда болтать, а ничем на самом деле ответить США не может». Это сильно разозлило Шейнина, который шагнул к Бому и схватил его за шею.

«Я же тебе сказал сидеть», — возмущенно заявил ведущий ток-шоу.

Через несколько секунд в ситуацию вмешался российский сенатор Франц Клинцевич, который мягко отстранил Шейнина, после чего прямой эфир продолжился.

После завершения ток-шоу Бом заявил, что не в обиде на Шейнина, хотя тому стоило бы извиниться за свое поведение. Впрочем, он намерен продолжить участие в ток-шоу с Шейниным.

Напомним, на днях стало известно, что с покинутых российскими дипломатами здания представительства в Сан-Франциско исчез российский флаг. Действия американской стороны вызвали возмущение в России.