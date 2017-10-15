В США с четвертой попытки запустили ракету Atlas V cо спутником для разведки

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Таллахасси (Флорида, США), 15 октября. Ракета-носитель Atlas V c разведывательным спутником Соединенных Штатов благополучно стартовала с космодрома на мысе Канаверал, расположенном во Флориде. Прямую трансляцию миссии NROL-52 вела американская компания United Launch Alliance (ULA).

At the request of our customer, we will wrap up our live #AtlasV #NROL52. Watch @ulalaunch and https://t.co/S6v3GrEKcX for updates. — ULA (@ulalaunch) October 15, 2017

По имеющимся данным, ракета-носитель Atlas была удачно запущена, передает RT.

Напомним, как ранее сообщала Газета.Ru, старт ракеты-носителя Atlas V с американским спутником разведки был отменен в четвертый раз по причине неблагоприятных метеоусловий.