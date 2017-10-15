Польша заявила о своих сверхдоходах и отказалась от кредита МВФ в $9,2 млрд

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Варшава, 15 октября. Польша решила отказаться от кредитной линии Международного валютного фонда (МВФ) в размере 9,2 млрд долларов. Сообщение об этом распространили представители Минфина Польши в официальном аккаунте ведомства в Twitter.

Напомним, соглашение о гибкой кредитной линии с МВФ было подписано в 2009 году. В январе 2017 года МВФ одобрил кредит на 9,2 млрд долларов.

#Morawiecki: Rezygnujemy z $9,2mld linii kredytowej #IMF Polska gospodarka jest w tak dobrej sytuacji, że możemy to zrobić. @IMFNews pic.twitter.com/JtlxiHrWQw — MinisterstwoFinansów (@MF_GOV_PL) October 14, 2017

«#Morawiecki: Мы отказываемся от 9,2 млрд долларов кредитной линии #IMF. Экономика Польши находится в такой хорошей ситуации, что мы можем это сделать. @IMFNews», — говорится в сообщении министерства.

В записи ведомство цитирует вице-премьера страны, возглавляющего Минфин Матеуша Моравецкого (Mateusz Jakub Morawiecki).

По данным Reuters, в Минфине сообщили, что доходы нацбюджета в январе-августе составили 4,9 млрд злотых (1.36 млрд долларов). Кроме того, за этот период времени темпы роста экономики Польши, как заявили в ведомстве, составили почти 4%.

