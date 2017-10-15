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Экономика
Польша заявила о своих сверхдоходах и отказалась от кредита МВФ в $9,2 млрд
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    Польша заявила о своих сверхдоходах и отказалась от кредита МВФ в $9,2 млрд

    11:43  15 Октября 2017  /обновлено: 11:44  15 Октября 2017
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    Польша заявила о своих сверхдоходах и отказалась от кредита МВФ в $9,2 млрд

    Варшава, 15 октября. Польша решила отказаться от кредитной линии Международного валютного фонда (МВФ) в размере 9,2 млрд долларов. Сообщение об этом распространили представители Минфина Польши в официальном аккаунте ведомства в Twitter.

    Напомним, соглашение о гибкой кредитной линии с МВФ было подписано в 2009 году. В январе 2017 года МВФ одобрил кредит на 9,2 млрд долларов.

    «#Morawiecki: Мы отказываемся от 9,2 млрд долларов кредитной линии #IMF. Экономика Польши находится в такой хорошей ситуации, что мы можем это сделать. @IMFNews», — говорится в сообщении министерства.

    В записи ведомство цитирует вице-премьера страны, возглавляющего Минфин Матеуша Моравецкого (Mateusz Jakub Morawiecki).

    По данным Reuters, в Минфине сообщили, что доходы нацбюджета  в январе-августе составили 4,9 млрд злотых (1.36 млрд долларов). Кроме того, за этот период времени темпы роста экономики Польши, как заявили в ведомстве, составили почти 4%. 
     

    Автор: Алексей Громов
    #польша #мвф #кредит
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