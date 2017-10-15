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Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт
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    Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

    11:36  15 Октября 2017
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    Сенсация одного дня: вброс Мацеревича о якобы «взрыве» на борту Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

    Министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил об обнаружении записи момента взрыва, якобы зафиксированного бортовым самописцем разбившегося в 2010 году в России Ту-154 польского президента Леха Качиньского. Напомним, правительственный самолет Польши потерпел крушение в 2010 году под Смоленском, куда польская делегация направлялась, чтобы принять участие в траурных мероприятиях в честь 70-й годовщины Катынского расстрела. Ранее Межгосударственный авиационный комитет (МАК) признал причиной катастрофы неправильные действия экипажа самолета и психологическое давление на летчиков со стороны польского руководства. Зачем Варшава вновь поднимает тему о якобы «взрыве» на борту Ту-154, Федеральному агентству новостей объяснил старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, полоновед Вадим Волобуев.

    «Ну, это же Мацеревич, — и этим все сказано, — отметил эксперт. — Те люди, которые его знают, прекрасно понимают цену его слов. Это сенсация одного дня. Мацеревич и его комиссия уже «находили» следы пороха на крыльях самолета, они уже раньше «слышали» якобы какие-то звуки от взрыва и т.д. Так что ничего нового — они слышат то, что хотят услышать, и находят то, что хотят найти. И я уверен, что уже сегодня Мацеревича в очередной раз выставят на посмешище в самой Польше, а завтра все это будет предано забвению».

    По словам эксперта, цель очередного вброса, касающегося катастрофы польского Ту-154 в 2010 году, — чисто внутриполитическая — в очередной раз напомнить гражданам Польши, откуда якобы исходит главная «угроза».

    «Польским властям надо держать свой электорат в боевом состоянии, чтобы они опять проголосовали за ПиС — партию «Право и справедливость». Для этого «боевые» настроения нужно постоянно поддерживать. А тут такая благодатная тема — гибель президента Леха Качиньского и многих других — естественно, эта тема все время будет пониматься. Только для этого это все и делается. Единственное, что они преследуют, — свои внутриполитические цели», — отметил Вадим Волобуев.

    Ранее польская газета Rzeczpospolita обнародовала заявление министра национальной обороны Польши Антония Мацеревича по поводу якобы звуков взрыва на борту самолета президента Леха Качиньского.

    «Момент взрыва был идентифицирован, — заявил Мацеревич. — Мы нашли его в записи одного из регистраторов. Сейчас мы заняты анализом полученных данных и исключением любых возможностей их другой интерпретации».

    Министр обороны Польши Антоний Мацеревич

    По словам Мацеревича, к весне будущего года новая польская комиссия представит доклад, в котором, в частности, будут названы виновные в крушении президентского лайнера.

    Ранее новая польская комиссия, расследующая авиакатастрофу под Смоленском, уже заявила, что левое крыло самолета Качиньского якобы начало разрушаться еще до контакта с деревом. (Удар крыла лайнера о березу считается официальной причиной катастрофы.)

    Однако по мнению польских экспертов, привлеченных к новому расследованию, многочисленные повреждения крыла носят следы последствий взрыва. Предыдущая польская комиссия, выводы которой были обнародованы весной, заявляла, что причиной крушения якобы стал взрыв в корпусе самолета.

    Напомним, техническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК), занимавшаяся расследованием трагедии по горячим следам, заявляла об отсутствии следов воздействия взрывчатых веществ, однако этот вывод не устроил официальную Варшаву.

    Ту-154М ВВС Польши, на борту которого находились президент страны Лех Качиньский с супругой, а также высокопоставленные польские политики, военные и религиозные деятели, разбился в апреле 2010 года под Смоленском. При катастрофе погибли все 96 человек, находившихся на борту. МАК назвал причиной катастрофы ошибку пилотов, в частности, их решение в условиях тумана не уходить на запасной аэродром.

    Автор: Ирина Петрова
    #польша #качиньский #катастрофа ту-154 #мацеревич #волобуев
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