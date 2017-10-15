Политолог Марков прокомментировал скандал Корнилова и Норкина на ТВ из-за Ковтуна

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Москва, 15 октября. После инцидента, случившегося в ходе прямого эфира телеканала НТВ, скандал политолога Корнилова и журналиста Норкина из-за разных точек зрения на участие украинского политолога Ковтуна в ток-шоу вызвал бурную реакцию.

Российский политолог Сергей Марков разложил по полочкам произошедшее и объяснил суть конфликта.

Во-первых, заявил эксперт, гнев Корнилова возник по причине того, что «настоящего эксперта поставили в один ряд с Ковтуном, который, скорее, актер», сообщает «Ньюинформ».

Кроме того, Марков считает, что возмущение Норкина было связано с тем, что его подвергли критике «как ведущего». Отмечается, что оппонент Норкина крайне бестактно вынес на всеобщее обозрение внутреннюю составляющую ток-шоу.

Российский политолог также добавил, что Норкин публично набросился не на «скамейку хунты», а на «скамейку патриотов».

Марков считает, что после произошедшего в выигрыше остался только Ковтун.