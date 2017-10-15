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Политолог Марков прокомментировал скандал Корнилова и Норкина на ТВ из-за Ковтуна
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    Политолог Марков прокомментировал скандал Корнилова и Норкина на ТВ из-за Ковтуна

    11:22  15 Октября 2017
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    Политолог разложил по полочкам скандал Корнилова и Норкина на ТВ из-за Ковтуна

    Москва, 15 октября. После инцидента, случившегося в ходе прямого эфира телеканала НТВ, скандал политолога Корнилова и журналиста Норкина из-за разных точек зрения на участие украинского политолога Ковтуна в ток-шоу вызвал бурную реакцию.

    Российский политолог Сергей Марков разложил по полочкам произошедшее и объяснил суть конфликта.

    Во-первых, заявил эксперт, гнев Корнилова возник по причине того, что «настоящего эксперта поставили в один ряд с Ковтуном, который, скорее, актер», сообщает «Ньюинформ»

    Политолог разложил по полочкам скандал Корнилова и Норкина на ТВ из-за Ковтуна

    Кроме того, Марков считает, что возмущение Норкина было связано с тем, что его подвергли критике «как ведущего». Отмечается, что оппонент Норкина крайне бестактно вынес на всеобщее обозрение внутреннюю составляющую ток-шоу.

    Российский политолог также добавил, что Норкин публично набросился не на «скамейку хунты», а на «скамейку патриотов».

    Марков считает, что после произошедшего в выигрыше остался только Ковтун. 

    Автор: Дана Балан
    #скандал #корнилов #тв #марков #норкин #ковтун #эфир #политолог #ток-шоу
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