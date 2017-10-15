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Матвиенко исполнила с делегатами МПС зажигательный танец
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    Матвиенко исполнила с делегатами МПС зажигательный танец

    11:10  15 Октября 2017
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    Матвиенко исполнила с делегатами МПС зажигательный танец

    Санкт-Петербург, 15 октября. Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко станцевала народные танцы с делегатами 137-й ассамблеи Межпарламентского союза, открывшейся накануне в Петербурге. 

    Гостями мероприятия в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» стали две тысячи человек. Посетил его и российский президент Владимир Путин. 

    После официальной части в павильоне F «Экспофорума» состоялся фуршет и танцы. Как отмечает «Политэксперт», активное участие тут проявила председатель Совфеда. Почти полчаса Матвиенко с другими делегатами весьма искусно танцевала под музыку народов мира.

    Тут же присутствовали и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, полпред президента в СЗФО Николай Цуканов, спикер Государственной думы России Вячеслав Володин, а также представители законодательных органов иностранных стран.
     

    Автор: Алексей Громов
    #матвиенко #совфед #мпс
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