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Сирия: в Ракке сообщили об оставшихся в городе иностранных боевиках ИГ
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    Сирия: в Ракке сообщили об оставшихся в городе иностранных боевиках ИГ

    10:38  15 Октября 2017  /обновлено: 10:45  15 Октября 2017
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    Сирия: в Ракке сообщили об оставшихся в городе иностранных боевиках ИГ

    Дамаск, 15 октября. Сирийскую Ракку покинули не все иностранные боевики «Исламского государства»1 в рамках соглашения об эвакуации с Сирийскими демократическими силами (СДС), сообщает Reuters со ссылкой на данные члена городского совета Омара Аллуша.

    Представитель Курдско-арабского альянса СДС Мустафа Бали также подтвердил, что в городе все еще остаются иностранные наемники ИГ1.

     «Прошлой ночью последняя партия боевиков, согласившихся уехать, покинула город», — добавил он.​ Ранее стало известно об эвакуации из города части террористов ИГ. По данным Reuters боевики покинули, взяв с собой 400 заложников.

    На минувшей неделе в Ракке, по данным Associated Press, насчитывалось 4 тысячи мирных жителей.

    Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #боевики #ракка
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