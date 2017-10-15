Сирия: в Ракке сообщили об оставшихся в городе иностранных боевиках ИГ

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Дамаск, 15 октября. Сирийскую Ракку покинули не все иностранные боевики «Исламского государства»1 в рамках соглашения об эвакуации с Сирийскими демократическими силами (СДС), сообщает Reuters со ссылкой на данные члена городского совета Омара Аллуша.

Представитель Курдско-арабского альянса СДС Мустафа Бали также подтвердил, что в городе все еще остаются иностранные наемники ИГ1.

«Прошлой ночью последняя партия боевиков, согласившихся уехать, покинула город», — добавил он.​ Ранее стало известно об эвакуации из города части террористов ИГ. По данным Reuters боевики покинули, взяв с собой 400 заложников.

На минувшей неделе в Ракке, по данным Associated Press, насчитывалось 4 тысячи мирных жителей.

Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.