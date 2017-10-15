Путин поздравил Алмазный фонд России с 50-летием

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Москва, 15 октября. Президент Владимир Путин поздравил с 50-летием сотрудников и ветеранов кремлевского Алмазного фонда. Глава государства подчеркнул, что действующая с 1967 года выставка предметов ювелирного искусства XVIII-XX веков, а также знаменитых самородков и драгоценных камней, обладает огромной исторической ценностью.

«Выставка стала одним из крупнейших в мире собраний уникальных самородков драгоценных металлов и камней, а также шедевров ювелирного искусства. Все прошедшие годы гости из России и зарубежных государств с восторгом и восхищением любуются нашими национальными реликвиями, имеющими огромную историческую, художественную, научную ценность», — подчеркнул президент в своем поздравлении.

По словам Путина, причиной такого успеха является упорный труд многих поколений сотрудников Алмазного фонда и Гохрана России, «которые бережно хранят богатейшее культурное достояние Отечества», серьезно занимаются исследовательской работой и «искренне заботятся о продолжении легендарных традиций ювелирного дела, которыми по праву славится наша страна».

Президент пожелал сотрудникам выставки «новых творческих достижений и всего самого доброго».