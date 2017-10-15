Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Автомобилист насмерть сбил пенсионера и скрылся с места ДТП под Воронежем
Россия
Путин поздравил Алмазный фонд России с 50-летием
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин поздравил Алмазный фонд России с 50-летием

    12:00  15 Октября 2017
    38

    Путин поздравил Алмазный фонд России с 50-летием

    Москва, 15 октября. Президент Владимир Путин поздравил с 50-летием сотрудников и ветеранов кремлевского Алмазного фонда. Глава государства подчеркнул, что действующая с 1967 года выставка предметов ювелирного искусства XVIII-XX веков, а также знаменитых самородков и драгоценных камней, обладает огромной исторической ценностью.

    «Выставка стала одним из крупнейших в мире собраний уникальных самородков драгоценных металлов и камней, а также шедевров ювелирного искусства. Все прошедшие годы гости из России и зарубежных государств с восторгом и восхищением любуются нашими национальными реликвиями, имеющими огромную историческую, художественную, научную ценность», — подчеркнул президент в своем поздравлении.

    Путин поздравил Алмазный фонд России с 50-летием

    По словам Путина, причиной такого успеха является упорный труд многих поколений сотрудников Алмазного фонда и Гохрана России, «которые бережно хранят богатейшее культурное достояние Отечества», серьезно занимаются исследовательской работой и «искренне заботятся о продолжении легендарных традиций ювелирного дела, которыми по праву славится наша страна».

    Путин поздравил Алмазный фонд России с 50-летием

    Президент пожелал сотрудникам выставки «новых творческих достижений и всего самого доброго».

    Автор: Валентин Меликов
    #путин
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 325

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        6276

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        5555

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        6121

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        81205
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19   15 Октября 2017
        325
        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        11:36   15 Октября 2017
        1650
        Глава Киргизии Атамбаев проголосовал на президентских выборах

        Глава Киргизии Атамбаев проголосовал на президентских выборах

        10:07   15 Октября 2017
        215
        Иран готов выйти из ядерной сделки в ответ на новые санкции США

        Иран готов выйти из ядерной сделки в ответ на новые санкции США

        7:54   15 Октября 2017
        160