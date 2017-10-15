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Пушков рассказал, кто подтолкнул Трампа к затее с выходом из соглашения с Ираном
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    Пушков рассказал, кто подтолкнул Трампа к затее с выходом из соглашения с Ираном

    10:25  15 Октября 2017
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    Пушков рассказал, кто подтолкнул Трампа к затее с выходом из соглашения с Ираном

    Москва, 15 октября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал политику США в отношении Ирана, заявив, что в действиях Вашингтона все меньше логики. По его мнению, Штаты сначала добьются выхода Тегерана из ядерной сделки, а потом начнут «решать» созданную ими же проблему.

    «Действия США все меньше определяются логикой. В итоги они добьются выхода Ирана из сделки, а потом начнут «решать» созданную ими же проблему», — написал политик в своем микроблоге в Twitter.

    При этом он полагает, что к решению выйти из соглашения американского лидера  Дональда Трампа подтолкнула постпред США при ООН Никки Хейли. 

    «Именно Хейли подтолкнула Трампа к затее с выходом из соглашения с Ираном. Внешней политикой США занимаются люди, которые в ней ничего не понимают», — добавил Пушков.

    Напомним, Трам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, однако не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегеран данных договоренностей.

    Кроме того, хозяин Белого дома пообещал ввести новые санкции против Ирана, обвинив страну в поддержке терроризма. В ответ министр иностранных дел этой страны Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран может выйти из ядерной сделки в случае, если Вашингтон введет против него новые ограничительные меры. 

    Автор: Алексей Громов
    #сша #иран #пушков #логика
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