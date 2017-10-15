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Новости Сирии
Сирия: Россия зафиксировала четыре нарушения в провинциях Дамаск и Даръа
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    Сирия: Россия зафиксировала четыре нарушения в провинциях Дамаск и Даръа

    10:16  15 Октября 2017
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    Сирия: Россия зафиксировала четыре нарушения в провинциях Дамаск и Даръа

    Москва, 15 октября. Российская сторона зафиксировала четыре нарушения в зонах деэскалации в Сирийской Арабской Республике, турецкая — одно. Об этом говорится в воскресенье в информационном бюллетене Минобороны России. 

    По данным военного ведомства РФ, ситуация в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

    Российская сторона зафиксировала четыре случая стрельбы в провинциях Даръа и Дамаск. Анкара сообщила об одном нарушении в провинции Хомс. 

    В военном ведомстве России уточнили, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения зафиксированы в районах, подконтрольных боевикам экстремистских группировок «Джебхат ан-Нусра»1 и ИГИЛ1 (обе — запрещены в России).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
    #россия #сирия #иг #турция #дамаск #даръа #джебхат ан-нусра #хомс
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