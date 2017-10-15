Сирия: Россия зафиксировала четыре нарушения в провинциях Дамаск и Даръа

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Москва, 15 октября. Российская сторона зафиксировала четыре нарушения в зонах деэскалации в Сирийской Арабской Республике, турецкая — одно. Об этом говорится в воскресенье в информационном бюллетене Минобороны России.

По данным военного ведомства РФ, ситуация в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

Российская сторона зафиксировала четыре случая стрельбы в провинциях Даръа и Дамаск. Анкара сообщила об одном нарушении в провинции Хомс.

#СИРИЯ Информационный бюллетень Минобороны России о соблюдении режима прекращения огня в САР (15 октября 2017 г.) https://t.co/GOvcheTCgy pic.twitter.com/7qWHlCKcjJ — Минобороны России (@mod_russia) October 15, 2017

В военном ведомстве России уточнили, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения зафиксированы в районах, подконтрольных боевикам экстремистских группировок «Джебхат ан-Нусра»1 и ИГИЛ1 (обе — запрещены в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.