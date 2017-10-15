Глава Киргизии Атамбаев проголосовал на президентских выборах

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Бишкек, 15 октября. Лидер Киргизии Алмазбек Атамбаев проголосовал на президентских выборах и сообщил, что отмены итогов выборов нового главы государства в стране «никто не допустит».

По словам Атамбаева, отмены итогов выборов не будет, сообщает «Интерфакс».

«Кого народ выберет, того и выберет», — отметил он после голосования на избирательном участке.

Он также пообещал, что выборы будут прозрачными и честными.

Напомним, ранее Атамбаев заявил, что в минувшую субботу в Киргизии полиция задержала группу людей, «представитель которой договаривался с экс-сотрудником спецслужб, кто обязан был поставлять им оружие».

По данным РИА Новости, явка на выборах президента в Киргизии по состоянию на 10.00 по местному времени составила 7,49%.