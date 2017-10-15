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Глава Киргизии Атамбаев проголосовал на президентских выборах
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    Глава Киргизии Атамбаев проголосовал на президентских выборах

    10:07  15 Октября 2017
    177

    Глава Киргизии Атамбаев проголосовал на президентских выборах

    Бишкек, 15 октября. Лидер Киргизии Алмазбек Атамбаев проголосовал на президентских выборах и сообщил, что отмены итогов выборов нового главы государства в стране «никто не допустит». 

    По словам Атамбаева, отмены итогов выборов не будет, сообщает «Интерфакс»

    «Кого народ выберет, того и выберет», — отметил он после голосования на избирательном участке.

    Он также пообещал, что выборы будут прозрачными и честными.

    Глава Киргизии Атамбаев проголосовал на президентских выборах

    Напомним, ранее Атамбаев заявил, что в минувшую субботу в Киргизии полиция задержала группу людей, «представитель которой договаривался с экс-сотрудником спецслужб, кто обязан был поставлять им оружие».

    По данным РИА Новости, явка на выборах президента в Киргизии по состоянию на 10.00 по местному времени составила 7,49%.

    Автор: Дана Балан
    #выборы #киргизия #атамбаев #бишкек #избирательный участок
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