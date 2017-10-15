Сирия: раскрыты подробности освобождения Меядина САА и ВКС РФ

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Алеппо, 15 октября. Последний крупный оплот террористов «Исламского государства»1 (группировка запрещена в России) на территории Сирии, город Меядин, был взят в ходе совместной операции спецподразделения правительственной армии «Силы тигра» и ВКС РФ. Боевики ИГ1 попытались предотвратить освобождение расположенного к юго-востоку от Дейр эз-Зора, перебросив подкрепления с территории Ирака, однако свежие силы ИГИЛ1 были разгромлены ВКС РФ на подступах к Евфрату.

Оставшиеся в городе боевики отчаянно оборонялись, используя любые методы для того, чтобы осложнить жизнь подступающим сирийским войскам. Для того, чтобы не допустить свежие силы ИГ в город, войскам пришлось полностью его окружить, и постепенно проводить зачистку — квартал за кварталом.

Боевики ИГ встретили военных минами — на территории города оказалось заминированным практически все. Как сообщает «Русская весна», террористы минировали каждый дом, каждую улицу, мины подкладывались даже к трупам маленьких детей, погибшим на улицах Меядина. Сплошное минирование сильно замедляло продвижение войск. Вдобавок, прошедшие всю войну бойцы «Сил тигра» были шокированы количеством жертв террора ИГ в городе — при приближении сирийской армии террористы обрушили свой гнев на жителей города.

Коренного перелома в сражении за Меядин позволил добиться план, разработанный командующим «Сил тигра» генералом Сухейлем — блокировав трассу на Абу-Кемаль, САА отрезала террористов в Меядине от подкреплений, идущих из Ирака, с территорий, контролируемых коалицией во главе с США.

1 Организация запрещена на территории РФ.