Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Маршрутка протаранила иномарку в Воронеже, есть пострадавшие
Происшествия
Пьяный водитель протаранил толпу подростков в Якутии, есть жертвы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пьяный водитель протаранил толпу подростков в Якутии, есть жертвы

    9:55  15 Октября 2017
    44

    Пьяный водитель протаранил толпу подростков в Якутии, есть жертвы

    Якутск, 15 октября. Пьяный водитель протаранил толпу воспитанников пришкольного интерната в населенном пункте Огородтах, в результате один ребенок скончался, трое получили различные травмы. Об этом в воскресенье сообщается на сайте МВД по Якутии. 

    Согласно данным ведомства, 43-летний местный житель наехал на семерых несовершеннолетних, которые двигались по стороне движения транспортного средства, справа от проезжей части.

    Отмечается, что водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По словам виновника дорожно-транспортного происшествия, он не увидел пешеходов, передает РИА Новости

    Пьяный водитель протаранил толпу подростков в Якутии, есть жертвы

    По имеющимся данным, один из пострадавших умер в медицинском учреждении. 

    «Трое других несовершеннолетних госпитализированы с травмами различной степени тяжести, остальные находятся под наблюдением медиков», — следует из сообщения. 

    В настоящее время возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства и детали произошедшего. 

    Автор: Дана Балан
    #дтп #полиция #якутия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017 6114

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        5480

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        6117

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        80733

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24773
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Глава Киргизии Атамбаев проголосовал на президентских выборах

        Глава Киргизии Атамбаев проголосовал на президентских выборах

        10:07   15 Октября 2017
        177
        Иран готов выйти из ядерной сделки в ответ на новые санкции США

        Иран готов выйти из ядерной сделки в ответ на новые санкции США

        7:54   15 Октября 2017
        137
        Сирия: ВКС РФ уничтожили штаб-квартиру боевиков группировки «Файлак аш-Шам» в Идлибе

        Сирия: ВКС РФ уничтожили штаб-квартиру боевиков группировки «Файлак аш-Шам» в Идлибе

        2:59   15 Октября 2017
        801
        Четверо сторонников ИГ, готовивших теракты в Дагестане, задержаны в Москве и Махачкале

        Четверо сторонников ИГ, готовивших теракты в Дагестане, задержаны в Москве и Махачкале

        21:56   14 Октября 2017
        523