Пьяный водитель протаранил толпу подростков в Якутии, есть жертвы

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Якутск, 15 октября. Пьяный водитель протаранил толпу воспитанников пришкольного интерната в населенном пункте Огородтах, в результате один ребенок скончался, трое получили различные травмы. Об этом в воскресенье сообщается на сайте МВД по Якутии.

Согласно данным ведомства, 43-летний местный житель наехал на семерых несовершеннолетних, которые двигались по стороне движения транспортного средства, справа от проезжей части.

Отмечается, что водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По словам виновника дорожно-транспортного происшествия, он не увидел пешеходов, передает РИА Новости.

По имеющимся данным, один из пострадавших умер в медицинском учреждении.

«Трое других несовершеннолетних госпитализированы с травмами различной степени тяжести, остальные находятся под наблюдением медиков», — следует из сообщения.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства и детали произошедшего.