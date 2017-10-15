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Россия
Путин назвал модернизацию дорожной сети стратегическим приоритетом России
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    Путин назвал модернизацию дорожной сети стратегическим приоритетом России

    10:00  15 Октября 2017
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    Путин назвал модернизацию дорожной сети стратегическим приоритетом России

    Москва, 15 октября. В своем поздравлении работникам и ветеранам дорожного хозяйства России президент Владимир Путин назвал совершенствование и модернизацию дорожной сети одним из стратегических приоритетов для РФ. Дорожное хозяйство является важной и неотъемлемой частью транспортной системы страны, подчеркнул президент.

    «Совершенствование дорожной сети, ее модернизация, являются одним из наших стратегических приоритетов. Отрадно, что за последнее время автопарк дорожного хозяйства пополнился передовой специализированной техникой и механизмами, благодаря чему значительно сократились сроки ремонта существующих и строительство новых трасс», — указано в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

    Путин назвал модернизацию дорожной сети стратегическим приоритетом России

    По словам президента, в настоящее время активно ведется разработка новых логистических схем, систем развязок и планов автомагистралей, которые соответствовали современным требованиям к безопасности, позволяли бы обеспечить беспрепятственный проход пешеходов и движение автомобильных потоков и повысить период эксплуатации автомагистралей.

    Работникам и ветеранам дорожного хозяйства России президент пожелал новых успехов и всего самого наилучшего.

    Автор: Валентин Меликов
    #путин
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