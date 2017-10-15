Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке гепатита А в европейских странах

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Москва, 15 октября. Роспотребнадзор предупредил российских путешественников о вспышке гепатита А в европейских странах.

По информации Европейского центра по предупреждению и контролю за заболеваниями, 20 европейских государств сообщили о 2873 подтвержденных случаях заболевания в течение последних 16 месяцев.

Согласно данным Роспотребнадзора, в перечень стран попали Австрия, Англия, Бельгия, Дания, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Мальта, Норвегия, пишут «Известия».

Кроме того, по данным ведомства, речь идет о Швеции, Уэльсе, Голландии, Португалии, Словении, а также Эстонии и Франции. Как отмечают эксперты, в будущем ситуация может лишь ухудшиться.

В ведомстве отметили, что наибольшее число случаев заболевания в Европе зафиксировано среди мужчин нетрадиционной ориентации.