Астрономы в Китае открыли шесть новых галактик

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Пекин, 15 октября. Международная группа астрономов под руководством профессора Ван Цзюньсяня в ходе исследований в рамках проекта LAGER обнаружила шесть новых галактик, которые сформировались уже через 800 млн лет после начала существования Вселенной (приблизительно 13 млрд лет назад). В исследованиях принимали участие специалисты из Китая, США и Чили.

В ходе исследования ученые рассматривали данные, полученные 4-метровым телескопом в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо (CTIO) в Чили. По мнению ученых, шесть открытых галактик стали прорывом в исследованиях процессов во Вселенной в начальный период ее существования и станут фундаментом для продолжения процесса формирования звезд. Были обнаружены также еще 23 кандидата в ранние галактики.

Как отмечают исследователи, в ту эпоху доля ионизированного водорода во Вселенной составляла около 50% — таким образом, в эпоху формирования ранних галактик Вселенная оставалась довольно горячей, и первые галактики существовали в окружении облаков разогретого газа. Постепенно газ охлаждался и начался процесс реионизации — разогрева Вселенной излучением первых звезд - который привел к существованию Вселенной в том виде, в котором мы ее наблюдаем.