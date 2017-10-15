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Донбасс: ВСУ более 35 раз обстреляли территорию ДНР
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    Донбасс: ВСУ более 35 раз обстреляли территорию ДНР

    9:30  15 Октября 2017
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    Донбасс: ВСУ более 35 раз обстреляли территорию ДНР

    Донецк, 15 октября. Вооруженные силы Украины более 35 раз нарушили режим прекращения военных действий за прошедшие сутки, обстреляв населенные пункты Донецкой народной республики. Об этом в воскресенье сообщили в Совместном центре контроля и координации прекращения огня. 

    По имеющимся данным, киевские военные обстреляли территорию республики 36 раз, выпустив 688 боевых припасов. 

    Донбасс: ВСУ более 35 раз обстреляли территорию ДНР

    Также в представительстве уточнили, что на Донецком направлении украинские солдаты выпустили около 100 мин и танковых снарядов. Кроме того, ВСУ вели огонь из бронетехники, гранатометов и стрелкового оружия. 

    Накануне ВСУ почти 30 раз обстреляли территорию ДНР.

    Автор: Дана Балан
    #днр #всу #донбасс #украина
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