Донбасс: ВСУ более 35 раз обстреляли территорию ДНР

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Донецк, 15 октября. Вооруженные силы Украины более 35 раз нарушили режим прекращения военных действий за прошедшие сутки, обстреляв населенные пункты Донецкой народной республики. Об этом в воскресенье сообщили в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

По имеющимся данным, киевские военные обстреляли территорию республики 36 раз, выпустив 688 боевых припасов.

Также в представительстве уточнили, что на Донецком направлении украинские солдаты выпустили около 100 мин и танковых снарядов. Кроме того, ВСУ вели огонь из бронетехники, гранатометов и стрелкового оружия.

Накануне ВСУ почти 30 раз обстреляли территорию ДНР.