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Полиция задержала почти 50 участников несанкционированных акций в Крыму
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    Полиция задержала почти 50 участников несанкционированных акций в Крыму

    9:12  15 Октября 2017
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    Полиция задержала почти 50 участников несанкционированных акций в Крыму

    Севастополь, 15 октября. Сотрудники правоохранительных органов Крыма сообщили о пресечении несанкционированных пикетов на российском полуострове. Полиция задержала порядка 50 человек, после получения объяснений их отпустили домой. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе республиканского МВД. 

    По данным ведомства, за нарушения требований федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» были задержаны 49 человек, которые участвовали в нелегальной акции.

    Полиция задержала почти 50 участников несанкционированных акций в Крыму

    «После получения от них объяснений и проведения профилактических бесед все участники мероприятий были отпущены из помещений ОВД», — следует из пресс-релиза ведомства.

    В настоящее время полиция проводит проверку по факту «для выявления и привлечения к ответственности лиц, виновных в организации и участии в незаконных публичных мероприятиях», сообщает «Интефакс»

    Автор: Дана Балан
    #крым #мвд #полиция #акции #пикет
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