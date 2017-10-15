Эксперты назвали пять самых распространенных поломок смартфонов

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Москва, 15 октября. Специалисты в области ремонта высокотехнологичных устройств назвали пять самых распространенных причин поломок у современных смартфонов. Как ни странно, поломки при падении являются далеко не самой распространенной причиной нарушения их работы, сообщили эксперты Network World.

Как оказалось, наиболее частыми причинами выхода смартфонов из строя являются неполадки в их оборудовании. Так, чаще всего смартфон «убивает» поломка контроллера серверного моста — концентратора памяти — в результате чего процессор смартфона теряет доступ к графическому адаптеру и памяти. На втором месте — трещины на дисплее, возникающие по самым разным причинам. Замыкает тройку лидеров разговорный динамик — он практически лишен защиты, поэтому легко выходит из строя.

Последние две строчки в топ-5 поломок заняли сбои в программном обеспечении — при заражении вирусами или под другим причинам, и перегрев смартфона: высокопроизводительные процессоры сильно греются, но при этом некоторые модели смартфона снабжаются неэффективной системой удаления тепла, поэтому перегрев способен вызвать сбой в любом оборудовании смартфона.