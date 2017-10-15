Военный сценарий на западе Украины: Киев пригрозил Венгрии проведением АТО в Закарпатье

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Будапешт, 15 октября. Киевское руководство пригрозило Венгрии проведением новой «антитеррористической операции» в Закарпатье. Так оценили заявление украинских властей ввиду прошедшей в Будапеште акции за самоопределение Закарпатья.

Особую напряженность вызвали слова главы пограничной службы Украины Анатолия Матиоса, который сообщил, что его ведомство не способно получить полный контроль над границей по причине действий местных жителей. Последние, по его словам, якобы «живут за счет контрабанды и не дают прохода пограничникам на свою территорию».

Кроме того, Матиос сообщил, что население де-факто поддерживает венгерское руководство.

Как отметил политолог Богдан Безпалько, такие заявления киевских властей как бы дают понять Будапешту, что в регионе возможен военный сценарий. Специалист считает, что украинские власти могут начать с границы, а после этого «операция» уже коснется самого региона.

Безпалько также уточнил, что в сущности речь идет о, скорее всего, новой так называемой АТО, однако уже на западе украинской страны.

Ранее политолог объяснил, почему Украина очень слаба для того, чтобы в течение долгого времени сопротивляться Венгрии.