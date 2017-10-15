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Сирия: военные САР нашли оружейный склад в освобожденном от ИГ Аль-Маядине
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    Сирия: военные САР нашли оружейный склад в освобожденном от ИГ Аль-Маядине

    8:50  15 Октября 2017
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    Сирия: военные САР нашли оружейный склад в освобожденном от ИГ Аль-Маядине

    Дейр эз-Зор, 15 октября. Подполковник сирийской армии Рами Маувас рассказал об оружейном складе боевиков «Исламского государства»1 (группировка запрещена в России) в освобожденном от террористов Аль-Маядине в провинции Дейр эз-Зор. 

    По словам офицера, в Аль-Маядине огромные оружейные склады. Он отметил, что находка поразила его и сирийских военных. 

    «Это сотни и даже тысячи единиц оружия и боеприпасов разного вида израильского, американского и западного производства и оружие восточного производства», — рассказал Маувас. 

    Сирия: военные САР нашли оружейный склад в освобожденном от ИГ Аль-Маядине

    Он уточнил, что речь идет о совершенно разном оружии, а также о бронетехнике, передает RT

    Напомним, накануне стало известно, что армия Сирии при мощнейшей поддержке ВКС РФ полностью освободила сирийский Аль-Маядин от террористов ИГ1 (запрещена в России).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
    #сша #сирия #иг #вкс рф #игил #дейр эз-зор #аль-маядин
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