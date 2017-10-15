Сирия: военные САР нашли оружейный склад в освобожденном от ИГ Аль-Маядине

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Дейр эз-Зор, 15 октября. Подполковник сирийской армии Рами Маувас рассказал об оружейном складе боевиков «Исламского государства»1 (группировка запрещена в России) в освобожденном от террористов Аль-Маядине в провинции Дейр эз-Зор.

По словам офицера, в Аль-Маядине огромные оружейные склады. Он отметил, что находка поразила его и сирийских военных.

«Это сотни и даже тысячи единиц оружия и боеприпасов разного вида израильского, американского и западного производства и оружие восточного производства», — рассказал Маувас.

Он уточнил, что речь идет о совершенно разном оружии, а также о бронетехнике, передает RT.

Напомним, накануне стало известно, что армия Сирии при мощнейшей поддержке ВКС РФ полностью освободила сирийский Аль-Маядин от террористов ИГ1 (запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.