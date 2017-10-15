NASA: Два метеорита упадут на границе России и Казахстана

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Вашингтон, 15 октября. Исследователи американского космического агентства NASA предупредили о вероятном столкновении с Землей двух космических объектов. Их «целью» должен стать регион на границе России и Казахстана.

Как отмечают в NASA, обстоятельства падения метеоритов зависят от их состава: в случае, если метеориты не сгорят полностью в атмосфере, они смогут достичь территории России. В любом случае, не исключено падение обломков на территории Казахстана.

Метеориты должны достигнуть нашей планеты в ночь на 17 октября. По мнению ученых, падение небесных тел не должно причинить ущерба людям — метеориты упадут на значительном отдалении от населенных пунктов и городов. При этом предположительные размеры тел, которые упадут на Землю, невелики.

Российские специалисты на данный момент не подтвердили информацию о приближении метеоритов.