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Обновленный пикап Toyota Hilux получит брутальный дизайн в стиле Tacoma
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    Обновленный пикап Toyota Hilux получит брутальный дизайн в стиле Tacoma

    8:39  15 Октября 2017
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    Обновленный пикап Toyota Hilux получит брутальный дизайн в стиле Tacoma

    Токио, 15 октября. Японский автомобильный концерн Toyota в скором времени обновит пикап Hilux для азиатских рынков. Новинка появится в продаже в первой половине 2018 года. 

    По данным экспертов, обновленный пикап Hilux сохранит агрессивный вид грузового кроссовера Tacoma, который выходит на американском рынке.

    Отмечается, что моторная гамма Toyota Hilux включает в себя два дизельных агрегата, объем которых равен 2,4 и 2,8 литра с мощностью 150 и 177 лошадиных сил соответственно, сообщает «Инфореактор»

    Автомобильные специалисты отмечают внедорожные характеристики обновленного Toyota Hilux, в данном случае речь идет об усиленном кузове, более жесткой раме и усовершенствованной подвеске.

    Известно, что цена новинки начинается от двух миллионов рублей. 

     

    Автор: Дана Балан
    #автомобиль #toyota hilux
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