Обновленный пикап Toyota Hilux получит брутальный дизайн в стиле Tacoma

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Токио, 15 октября. Японский автомобильный концерн Toyota в скором времени обновит пикап Hilux для азиатских рынков. Новинка появится в продаже в первой половине 2018 года.

По данным экспертов, обновленный пикап Hilux сохранит агрессивный вид грузового кроссовера Tacoma, который выходит на американском рынке.

Отмечается, что моторная гамма Toyota Hilux включает в себя два дизельных агрегата, объем которых равен 2,4 и 2,8 литра с мощностью 150 и 177 лошадиных сил соответственно, сообщает «Инфореактор».

Автомобильные специалисты отмечают внедорожные характеристики обновленного Toyota Hilux, в данном случае речь идет об усиленном кузове, более жесткой раме и усовершенствованной подвеске.

Известно, что цена новинки начинается от двух миллионов рублей.