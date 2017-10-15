Обновленный пикап Toyota Hilux получит брутальный дизайн в стиле Tacoma
Токио, 15 октября. Японский автомобильный концерн Toyota в скором времени обновит пикап Hilux для азиатских рынков. Новинка появится в продаже в первой половине 2018 года.
По данным экспертов, обновленный пикап Hilux сохранит агрессивный вид грузового кроссовера Tacoma, который выходит на американском рынке.
Отмечается, что моторная гамма Toyota Hilux включает в себя два дизельных агрегата, объем которых равен 2,4 и 2,8 литра с мощностью 150 и 177 лошадиных сил соответственно, сообщает «Инфореактор».
Автомобильные специалисты отмечают внедорожные характеристики обновленного Toyota Hilux, в данном случае речь идет об усиленном кузове, более жесткой раме и усовершенствованной подвеске.
Известно, что цена новинки начинается от двух миллионов рублей.
#Toyota HiLux proves 'toughest' choice for @JCBmachines https://t.co/c5DC9HcGd5 @ToyotaGB #JCB #hilux pic.twitter.com/CEwKVqcBGW— Steve Grant (@SteveGrant67) October 4, 2017