НАК опубликовал видео задержания боевиков ИГИЛ в Москве и Махачкале

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Махачкала, 15 октября. Национальный антитеррористический комитет опубликовал видеоролик, на котором запечатлено задержание и допрос террористов экстремистской группировки ИГ1 (запрещена в России), планировавших серию террористических актов в Дагестане.

На кадрах видно, как правоохранительные органы осуществляют задержание четырех боевиков «Исламского государства»1 (запрещена в России), передает РЕН ТВ.

Национальный антитеррористический комитет опубликовал кадры задержания террористов в Москве и Махачкале — ВИДЕО: https://t.co/d3n5Tuq2WH pic.twitter.com/E8LslKa8bS — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) October 15, 2017

По информации НАК, террористы готовили несколько терактов в общественных местах, а также собирались напасть на полицейских и военнослужащих. Отмечается, что все задержанные сознались в связях с террористической группировкой, передает телеканал «360».

В ходе задержания правоохранительные органы изъяли у них кустарные взрывные устройства и оружие.

Сообщается, что операция была проведена в Москве и Махачкале в минувшие пятницу и субботу, 13 и 14 октября.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли деятельность 20 «спящих» ячеек террористов на Северном Кавказе с начала 2017 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.