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НАК опубликовал видео задержания боевиков ИГИЛ в Москве и Махачкале
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    НАК опубликовал видео задержания боевиков ИГИЛ в Москве и Махачкале

    8:26  15 Октября 2017
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    НАК опубликовал видео задержания боевиков ИГИЛ в Москве и Махачкале

    Махачкала, 15 октября. Национальный антитеррористический комитет опубликовал видеоролик, на котором запечатлено задержание и допрос террористов экстремистской группировки ИГ1 (запрещена в России), планировавших серию террористических актов в Дагестане.

    На кадрах видно, как правоохранительные органы осуществляют задержание четырех боевиков «Исламского государства»1 (запрещена в России), передает РЕН ТВ

    По информации НАК, террористы готовили несколько терактов в общественных местах, а также собирались напасть на полицейских и военнослужащих. Отмечается, что все задержанные сознались в связях с террористической группировкой, передает телеканал «360».

    В ходе задержания правоохранительные органы изъяли у них кустарные взрывные устройства и оружие.

    Сообщается, что операция была проведена в Москве и Махачкале в минувшие пятницу и субботу, 13 и 14 октября.

    Напомним, ранее стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли деятельность 20 «спящих» ячеек террористов на Северном Кавказе с начала 2017 года.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
    #иг #террористы #москва #игил #фсб #дагестан #нак
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