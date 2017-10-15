Экс-стратег Трампа предсказал ему уверенную победу на выборах в 2020 году

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Вашингтон, 15 октября. Бывший стратегический советник Дональда Трампа Стив Бэннон предсказал своему бывшему начальнику «громкую победу» на президентских выборах 2020 года. Об этом он заявил в эфире телеканала ABC News.

«Президент Трамп не только сохранит свой пост до конца срока, но на выборах 2020 года получит 400 голосов выборщиков», — заявил бывший советник президента.

По словам Бэннона, победу его шефу на прошедших выборах обеспечило «восстание популистов, националистов и консерваторов».

Напомним, ранее Стив Бэннон считался одним из самых близких сторонников Дональда Трампа. Но советника подозревали в организации утечек в прессу. Кроме того, Беннона много критиковали за близость к альтернативному правому движению.