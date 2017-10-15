В результате стрельбы на кампусе университета Вирджинии ранен человек

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Вашингтон, 15 октября. В кампусе университета Вирджинии произошла стрельба, ранен один человек. Об этом в официальном микроблоге в сервисе Twitter сообщает полицейский департамент университета.

Shooting on Campus Update - Police scene still active and the campus remains on lockdown. Continue to avoid area. — VSU Police (@VSUPolice) October 15, 2017

По данным ведомства, пострадавшего доставили в медицинский центр учебного заведения. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает.

Также сообщается, что после инцидента со стрельбой произошло несколько драк. О причинах конфликтов не сообщается. Вход на территорию кампуса временно запрещен полицией, сообщает Газета.ru.