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Китайский автоконцерн привезет в Россию «убийцу» Lada Largus
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    Китайский автоконцерн привезет в Россию «убийцу» Lada Largus

    7:39  15 Октября 2017
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    Китайский автоконцерн привезет в Россию «убийцу» Lada Largus

    Пекин, 15 октября. Китайский автоконцерн Foton намерен вывести на российский рынок семиместный микроавтобус Gratour iX7, который может стать главным конкурентом Lada Largus в России.

    Базовая комплектация минивэна поставляется с 1,5 литровым 116 сильным двигателем и пятиступенчатой коробкой передач. Автомобиль оснащен системой стабилизации, имеет кондиционер и мультимедийную систему с сенсорным экраном. Крыша минивэна оборудована панорамным люком, который приводится в движение электроприводом.

    Цены на Gratour iX7 в Китае начинаются от 489 тыс. рублей. В наиболее дорогой комплектации минивэн стоит 533 тысячи рублей. По данным СМИ, совсем недавно представленная на китайском рынке модель подешевела в среднем на четыре тыс. юаней или на 35 тыс. рублей.

    Автор: Виталий Малясев
    #россия #китай #авторынок
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