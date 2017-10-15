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Иран готов выйти из ядерной сделки в ответ на новые санкции США
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    Иран готов выйти из ядерной сделки в ответ на новые санкции США

    7:54  15 Октября 2017
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    Иран готов выйти из ядерной сделки в ответ на новые санкции США

    Тегеран, 15 октября. Иран может в одностороннем порядке выйти из так называемого Совместного всеобъемлющего плана действий — «ядерной сделки» с США — в случае, если американская сторона вновь введет санкции. Об этом заявил глава МИД исламской республики Джавад Зариф.

    По словам Зарифа, если Вашингтон попробует начать восстановление санкций, которые были ослаблены в рамках ядерной сделки, США могут забыть о договоре с Ираном.

    «Если Иран почувствует в любой момент, что действия, принимаемые противоположной стороной в отношении отмены санкций, не являются достаточными для Исламской Республики, перед страной будет стоять несколько вариантов, один из которых — выход из ядерного соглашения», — предупредил Зариф.

    Иран готов выйти из ядерной сделки в ответ на новые санкции США

    Глава МИД Ирана особо отметил, что особо чувствительными для Ирана сферами являются сбыт нефти и продажа самолетов.

    Ранее «Газета.ru» сообщала о том, что в США ввели санкции против иранского Корпуса стражей исламской революции, объявив их организацией, поддерживающей терроризм. В ответ командующий КСИР заявил, что в ответ будет рассматривать ВС США наравне с террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

    Иран готов выйти из ядерной сделки в ответ на новые санкции США

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
    #зариф
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