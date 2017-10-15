Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Экс-стратег Трампа предсказал ему уверенную победу на выборах в 2020 году
Новороссия
Донбасс: украинские силовики 12 раз обстреляли территорию ЛНР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Донбасс: украинские силовики 12 раз обстреляли территорию ЛНР

    8:07  15 Октября 2017
    44

    Донбасс: украинские силовики 12 раз обстреляли территорию ЛНР

    Луганск, 15 октября. В течение минувших суток силы ВСУ в Донбасса 12 раз обстреляли территорию Луганской народной республики. Такую сведения распространила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

    В общей сложности по населенным пунктам на территории, контролируемой ЛНР, было выпущено более 90 снарядов различных калибров. Под обстрелом оказались населенные пункты Лозовое, Фрунзе, Калиново, Калиново-Борщеватое, Пришиб.

    «За сутки украинские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», — сообщили РИА Новости в командовании ВС ЛНР.

    На данный момент не сообщениях о потерях в Народной милиции и гибели мирных жителей.

    Донбасс: украинские силовики 12 раз обстреляли территорию ЛНР

    Ранее «Газета.ru» сообщала о задержании украинского военнослужащего ФСБ на границе России. Как оказалось, военный покинул свою часть без необходимых разрешающих документов с устного разрешения своего командира и поехал в Россию «по семейным обстоятельствам».

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017 5654

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        5317

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        6094

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        79579

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24747
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: ВКС РФ уничтожили штаб-квартиру боевиков группировки «Файлак аш-Шам» в Идлибе

        Сирия: ВКС РФ уничтожили штаб-квартиру боевиков группировки «Файлак аш-Шам» в Идлибе

        2:59   15 Октября 2017
        411
        Четверо сторонников ИГ, готовивших теракты в Дагестане, задержаны в Москве и Махачкале

        Четверо сторонников ИГ, готовивших теракты в Дагестане, задержаны в Москве и Махачкале

        21:56   14 Октября 2017
        482
        Бюджет России выдержит возможное ужесточение санкций — Силуанов

        Бюджет России выдержит возможное ужесточение санкций — Силуанов

        19:07   14 Октября 2017
        196
        МИД РФ намерен вывести отношения с Великобританией на позитивный уровень

        МИД РФ намерен вывести отношения с Великобританией на позитивный уровень

        18:58   14 Октября 2017
        128