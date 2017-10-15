Донбасс: украинские силовики 12 раз обстреляли территорию ЛНР

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Луганск, 15 октября. В течение минувших суток силы ВСУ в Донбасса 12 раз обстреляли территорию Луганской народной республики. Такую сведения распространила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

В общей сложности по населенным пунктам на территории, контролируемой ЛНР, было выпущено более 90 снарядов различных калибров. Под обстрелом оказались населенные пункты Лозовое, Фрунзе, Калиново, Калиново-Борщеватое, Пришиб.

«За сутки украинские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», — сообщили РИА Новости в командовании ВС ЛНР.

На данный момент не сообщениях о потерях в Народной милиции и гибели мирных жителей.

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